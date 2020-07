"Czy Robert Lewandowski jest naprawdę lepszy od Cristiana Ronalda?" - zastanawiają się dziennikarze niemieckiego dziennika "Bild" i stawiają tezę, że koronacja na "króla" powinna nastąpić po rozgrywkach Ligi Mistrzów. A w tych obaj piłkarze mają jeszcze szansę na sukces.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarskie legendy "Orłów" - Robert Lewandowski. Wideo INTERIA.TV

W tym sezonie nie zostanie wręczona Złota Piłka dla zwycięzcy plebiscytu "France Football" na najlepszego piłkarza na świecie. To efekt pandemii i tego, że nie wszystkie ligi zostały dokończone. Jak twierdzi wielu ekspertów, to największy cios dla Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu Monachium był uznawany przez wielu za tegorocznego faworyta. Także bukmacherzy dawali kapitanowi "Biało-Czerwonych" największe szanse.

Reklama

"Czy jednak takie opinie nie są zbyt wczesne? Poczekajmy na rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów, bo oto właśnie dochodzi do prawdziwej koronacji króla" - napisano w "Bildzie".

Trochę innego zdania jest szef piłkarskiego Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. "Robert gra niesamowity sezon. Najlepszy w swojej karierze. To, że w tym roku nie będzie plebiscytu jest niesprawiedliwe. On na to wyróżnienie zasłużył" - ocenił.

"Tylko czy Lewandowski jest naprawdę lepszy od Ronaldo" - pyta "Bild" i pisze: "Obaj to maszyny do strzelania bramek, ale statystyki nie są jednoznaczne".