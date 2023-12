Brutalny napad przed meczem LM: 30 zamaskowanych napastników. Policja ostrzega

W ataku wzięli udział ludzie w młodym wieku . Napaści dokonali w grupie liczącej ok. 30 osób, mieli wiec przewagę liczebną. Wszyscy byli zamaskowani .

Lokalna policja ostrzega fanów MC. Atak miejscowych chuliganów może się powtórzyć

Do zdarzenia doszło we wtorek, około godz. 23:00 czasu lokalnego. Zabezpieczono nagrania z monitoringu. Policja jest pewna, że byli to pseudokibice Crvenej Zezdy, cieszący się złą sławą nie tylko na Bałkanach.