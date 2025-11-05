Partner merytoryczny: Eleven Sports

Brutalny faul w Lidze Mistrzów i łzy w oczach gwiazdora. Teraz zapadł "wyrok"

Wtorek 4 listopada obfitował w Lidze Mistrzów w ciekawe spotkania, a do rangi jednego z największych hitów urosło bez dwóch zdań starcie Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium, które "Die Roten" wygrali 2:1. Triumf bawarskiej ekipy był możliwy dzięki dubletowi Luisa Diaza, który jednak "popisał się" też brutalnym faulem na Achrafie Hakimim, za który zresztą obejrzał czerwoną kartkę. Nazajutrz nadeszły tymczasem nowe wieści ws. stanu zdrowia Marokańczyka.

Achraf Hakimi padł ofiarą brutalnego faulu
Luis Diaz wszedł w hitowe starcie PSG - Bayern Monachium w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów wręcz idealnie, już w 4. minucie otwierając wynik spotkania. W minucie 32. zaś skompletował on dublet i wydawało się już wówczas, że pozostanie on niekwestionowanym bohaterem widowiska na Parc des Princes.

Tuż przed przerwą jednak Kolumbijczykowi "odcięło prąd" - dokonał bardzo brutalnego faulu na Achrafie Hakimim, za który obejrzał on czerwoną kartkę. Marokańczyk tymczasem był zmuszony zejść z murawy z powodu kontuzji, a w jego oczach w momencie stanęły łzy. Nazajutrz wiemy już nieco więcej na temat stanu zdrowia gracza...

Długa pauza Hakimiego. Gwiazdorowi PSG i tak się nieco poszczęściło

Jak poinformowali dziennikarze RMC Sport, Fabrice Hawkins i Arthur Perrot, Hakimi miał on doznać poważnego skręcenia kostki, a konkretnie miały zostać tu uszkodzone więzadła wewnętrzne - i choć nie jest to najgorszy scenariusz (nim byłoby oczywiście złamanie), to 27-latka ma czekać dłuższa pauza.

Będzie ona wynosić prawdopodobnie od sześciu do ośmiu tygodni, wobec czego Hakimi nie zagra m.in. z Lyonem, Tottenhamem, AS Monaco czy Athletikiem Bilbao. Najkrócej rzecz ujmując, w zmaganiach klubowych zobaczymy go zapewne dopiero po Nowym Roku.

Inną kwestią są sprawy reprezentacyjne - 21 grudnia zainaugurowany zostanie oficjalnie Puchar Narodów Afryki, którego Maroko jest zresztą gospodarzem i dla "Lwów Atlasu" więcej niż wskazane byłoby, by defensor był wówczas już w jak najwyższej formie...

Klasyk Ligue 1 na horyzoncie. PSG zmierzy się z Lyonem

Paris Saint-Germain tymczasem swój następny mecz rozegra 9 listopada o godz. 20.45 i będzie to właśnie wspominana już rywalizacja z Olympique Lyon. "Les Parisiens" są obecnie liderami Ligue 1 z dwupunktową przewagą nad Olympique Marsylia i RC Lens.

