Brutalny faul w Lidze Mistrzów i łzy w oczach gwiazdora. Teraz zapadł "wyrok"

Luis Diaz wszedł w hitowe starcie PSG - Bayern Monachium w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów wręcz idealnie, już w 4. minucie otwierając wynik spotkania. W minucie 32. zaś skompletował on dublet i wydawało się już wówczas, że pozostanie on niekwestionowanym bohaterem widowiska na Parc des Princes.

Tuż przed przerwą jednak Kolumbijczykowi "odcięło prąd" - dokonał bardzo brutalnego faulu na Achrafie Hakimim, za który obejrzał on czerwoną kartkę. Marokańczyk tymczasem był zmuszony zejść z murawy z powodu kontuzji, a w jego oczach w momencie stanęły łzy. Nazajutrz wiemy już nieco więcej na temat stanu zdrowia gracza...

Długa pauza Hakimiego. Gwiazdorowi PSG i tak się nieco poszczęściło

Jak poinformowali dziennikarze RMC Sport, Fabrice Hawkins i Arthur Perrot, Hakimi miał on doznać poważnego skręcenia kostki, a konkretnie miały zostać tu uszkodzone więzadła wewnętrzne - i choć nie jest to najgorszy scenariusz (nim byłoby oczywiście złamanie), to 27-latka ma czekać dłuższa pauza.

Będzie ona wynosić prawdopodobnie od sześciu do ośmiu tygodni, wobec czego Hakimi nie zagra m.in. z Lyonem, Tottenhamem, AS Monaco czy Athletikiem Bilbao. Najkrócej rzecz ujmując, w zmaganiach klubowych zobaczymy go zapewne dopiero po Nowym Roku.

Inną kwestią są sprawy reprezentacyjne - 21 grudnia zainaugurowany zostanie oficjalnie Puchar Narodów Afryki, którego Maroko jest zresztą gospodarzem i dla "Lwów Atlasu" więcej niż wskazane byłoby, by defensor był wówczas już w jak najwyższej formie...

Klasyk Ligue 1 na horyzoncie. PSG zmierzy się z Lyonem

Paris Saint-Germain tymczasem swój następny mecz rozegra 9 listopada o godz. 20.45 i będzie to właśnie wspominana już rywalizacja z Olympique Lyon. "Les Parisiens" są obecnie liderami Ligue 1 z dwupunktową przewagą nad Olympique Marsylia i RC Lens.

