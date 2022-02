Bronią trofeum w Lidze Mistrzów, mogą mieć wielki problem

Francja nie pozwala niezaszczepionym osobom na wjazd do kraju. Istniała co prawda możliwość, aby w takim przypadku przenieść spotkanie na teren neutralny, co pozwoliłoby "The Blues" skorzystać z całego składu, ale po zmianie zasad przed UEFA, taka roszada nie wchodzi w grę.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Chelsea podejmie Lille 22 lutego, rewanż odbędzie się 16 marca.



Angielski klub, który broni trofeum, a teraz przebywa w Abu Zabi na klubowych mistrzostwach świata, nie ujawnił oficjalnie kto i ilu graczy jest niezaszczepionych.





Liga Mistrzów. Thomas Tuchel o potencjalnym problemie

Thomas Tuchel, menedżer "The Blues", który w sobotę miał pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie ma go na razie w Abu Zabi, wcześniej powiedział: "W pewnym momencie każdy, kto nie jest zaszczepiony, poniesie konsekwencje. Jeśli nasi piłkarze nie będą mogli pojechać do Francji, to stworzy problem, że nie będziemy mogli skorzystać z kluczowych zawodników".



Na początku lutego Premier League podała, że 80 procent piłkarzy przyjęło co najmniej drugą dawkę szczepionki.



Reklama