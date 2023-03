Bramkarz Bayernu dotrzymał słowa. Ciężarówka pełna czekolady

Szwajcarski bramkarz, Yann Sommer dołączył do Bayernu Monachium z Borussii Moenchengladbach w zimowym oknie transferowym po tym jak kontuzji jeżdżąc na nartach doznał Manuel Neuer. Mimo, że był to transfer "last minute" Helwet z miejsca wpasował się w skład Bayernu, który przewodzi Bundeslidze i ma wielkie szanse na 11. kolejny tytuł mistrzowski. Bawarczykom dobrze idzie również w elitarnej Lidze Mistrzów. W 1/8 finału wyeliminowali miliarderów z PSG. Na wyjeździe zwyciężyli 1-0, u siebie pokonali paryżan 2-0. Suche wyniki mogą sugerować łatwą przeprawę, tymczasem nie obyło się bez perypetii.