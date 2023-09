Borussia sprawiła kłopoty PSG. Wszystko odmieniła jedna sytuacja

Pomimo tego kibice i eksperci nie mieli wątpliwości, że to właśnie francusko-niemieckie starcie jest hitem pierwszego tygodnia najbardziej elitarnych rozgrywek w Europie. Stężenie jakości na boisku było ogromne - podobnie zresztą jak i oczekiwania względem tego widowiska.

PSG – Borussia Dortmund: Francuzi z przewagą, ale bez konkretów

Lepiej rozpoczęli je gospodarze, którzy w pierwszych minutach zagrozili Gregorowi Kobelowi za sprawą strzałów Achrafa Hakimiego i Lucasa Hernandeza . Później swoją okazję miał również Vitinha , który jednak zamiast do siatki trafił tylko w słupek . Dortmundczycy odpowiedzieli próbami Donyella Malena i Matsa Hummelsa .

Obie drużyny wymieniły się kilkoma ciosami, natomiast wciąż brakowało konkretów. Ani jedni, ani drudzy nie chcieli zaryzykować, a gra toczyła się głównie w środku pola. Piłkarze z pietyzmem pilnowali swoich pozycji, wypełniali założenia taktyczne i nie decydowali się na szczyptę szaleństwa. Choć mistrzowie Francji przeważali , nie potrafili przełożyć tego na gole. Do przerwy utrzymał się remis 0:0, z którego bardziej zadowoleni mogli być przyjezdni.

Liga Mistrzów: Rzut karny na sam początek drugiej połowy

Wyglądało na to, że plan BVB zakłada przede wszystkim jak najdłuższe zachowanie czystego konta. W pierwszej połowie się udało, ale tuż po przerwie - już nie. Paryżanie podkręcili tempo, we własnym polu karnym desperacko interweniował Niklas Suele, który dotknął przy tym piłki ręką. Sędzia podyktował więc rzut karny, a w 49. minucie na gola zamienił go Kylian Mbappe.