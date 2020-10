Borussia Moenchengladbach zremisowała z Realem Madryt 2-2 w 2. kolejce grupy B Ligi Mistrzów. "Królewscy" grali słabo, a do wyrównania doprowadzili dopiero w doliczonym czasie gry.

2020-10-27 21:00 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Arbiter: Orel Grinfeld Borussia VfL Moenchengladbach Real Madryt 2 2 DO PRZERWY 1-0 M. Thuram 33',58' K. Benzema 87' Casemiro 90'

W pierwszej połowie niewiele się działo. Real Madryt miał kilka okazji, ale nie potrafił ich skutecznie wykończyć. Najwięcej zagrożenia stwarzał Karim Benzema, ale za każdym razem czegoś mu brakowało, żeby trafić do siatki.



Najlepszą okazję miał z kolei Toni Kroos. W 29. minucie mocno uderzył z daleka, ale dobrze dysponowany Yann Sommer odbił piłkę.



Chwilę później niewykorzystane okazje zemściły się na Realu. W 33. minucie z prawej strony w pole karne zagrał Alassane Plea. Dobrze dostrzegł wbiegającego Marcusa Thurama, który precyzyjnym strzałem z pierwszej piłki dał Borussii prowadzenie.

Od początku drugiej połowy zaatakował Real. Zaraz po wznowieniu gry w słupek trafił Marco Asensjo.



Borussia czekała na swoją szansę. Groźnie kontratakowała i w 58. minucie strzeliła drugiego gola. Thibaut Courtois odbił piłkę po uderzeniu Plei, ale przy dobitce Thurama z bliska był bezradny.



Wydawało się, że Borussia zwycięży. Real dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nie mógł stworzyć poważnego zagrożenia pod bramką Sommera. Udało się to dopiero w końcówce.



W 87. minucie Real zdobył kontaktową bramkę. Dośrodkowanie z prawej strony zamykał Casemiro. Zgrał do Benzemy, który tyłem do bramki, z woleja trafił do siatki.



"Królewscy" nie zamierzali na tym poprzestać. Do końca szukali wyrównującego gola. Strzelili go w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Był on podobny do poprzedniego. Po wrzutce głową zgrywał Sergio Ramos, a bramkę zdobył Casemiro.



Ostatecznie więc Borussia i Real podzieliły się punktami. Niemiecka drużyna ma dwa punkty. "Królewscy" z jednym oczkiem zamykają tabelę grupy B.



2 2 Borussia VfL Moenchengladbach Real Madryt Sommer Lainer Ginter Elvedi Bensebaini Kramer Hofmann Thuram 2 Neuhaus Stindl Plea Courtois Vázquez Varane Ramos Mendy Valverde Kroos Casemiro Asensio Benzema Júnior SKŁADY Borussia VfL Moenchengladbach Real Madryt Yann Sommer Thibaut Courtois Stefan Lainer Lucas Vázquez Iglesias Matthias Ginter Raphael Varane Nico Elvedi Sergio Ramos 79′ 79′ Ramy Bensebaini Ferland Mendy Christoph Kramer Federico Valverde Jonas Hofmann 71′ 71′ Toni Kroos 33′, 58′ 33′, 58′ 71′ 71′ Marcus Thuram 90′ 90′ 89′ 89′ Casemiro 85′ 85′ Florian Neuhaus 84′ 84′ Marco Asensio Willemsen 55′ 55′ 79′ 79′ Lars Stindl 87′ 87′ Karim Benzema 79′ 79′ Alassane Plea 70′ 70′ Vinicius Junior REZERWOWI Max Grün Diego Altube Suárez Tobias Sippel Andriy Lunin Tony Jantschke Eder Gabriel Militao Michael Lang Silva Junior Marcelo Oscar Wendt Alarcon Suarez Isco László Benes 71′ 71′ Luka Modrić Valentino Lazaro 70′ 70′ Eden Hazard Rocco Reitz Luka Jović 79′ 79′ Hannes Wolf 84′ 84′ Rodrygo Silva de Goes 79′ 79′ Breel Donald Embolo Sergio Santos Fernández 71′ 71′ Patrick Herrmann Ibrahima Traoré

STATYSTYKI Borussia VfL Moenchengladbach Real Madryt 2 2 Posiadanie piłki 34,3% 65,7% Strzały 9 17 Strzały na bramkę 7 8 Rzuty rożne 1 8 Faule 20 7

