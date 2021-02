Borussia Moenchengladbach przegrała 0-2 z Manchesterem City w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Goście kontynuują zwycięski marsz i wyrastają na jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. 1/8 finału ligi mistrzów: Atalanta BC- Real Madryt. Kto dzisiaj zwycięży? Porównanie obu drużyn. Wideo INTERIA.TV

Liga Mistrzów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Manchester City jechał do Moenchengladbach w roli zdecydowanego faworyta. Seria 19 kolejnych zwycięstw i 27 spotkań bez porażki, która trwa od końca października, coraz bardziej sprawia, że ekipa Guardiola przypomina Bayern Monachium z poprzedniego sezonu.



Starcie z Gladbach, które akurat Bawarczykom potrafiło się postawić, miało być kolejnym papierkiem lakmusowym dla "Obywateli". Wszystko wskazuje na to, że drużyna Guardioli potwierdziła, iż w tym sezonie będzie mocnym kandydatem do końcowego triumfu w LM.

Przed przerwą Manchester City praktycznie nie opuszczał połowy gospodarzy, ale do szatni schodził tylko z jednobramkową przewagą. Kapitalną asystę zaliczył Joao Cancelo, idealnie dośrodkowując na głowę Bernardo Silvy. W taki sposób, że mierzący zaledwie 173 cm wzrostu Portugalczyk nie miał prawa nie trafić głową do siatki bez problemów ze strony obrońców.

Na grę Cancelo w ogóle warto było zwrócić uwagę, bowiem ustawiony nominalnie na lewej stronie defensywy 26-latek był w tym meczu dosłownie wszędzie. W rozegraniu schodził na pozycję numer "sześć", by w ataku stać się "dziesiątką". Jego ustawienie było zadziwiające i siało popłoch w szeregach "Źrebaków".

Liga Mistrzów

2021-02-24 21:00 | Stadion: Puskás Aréna | Arbiter: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias STATYSTYKI Borussia Moenchengladbach Manchester City 0 2 Posiadanie piłki 39,2% 60,8% Strzały 2 9 Strzały na bramkę 1 6 Faule 7 4 Spalone 2 1

Druga bramka, która padła w 65. minucie, była niemal kopią pierwszej akcji bramkowej. Cancelo ponownie dośrodkował z bardzo podobnego miejsca, a jego centrę zamknął Bernardo Silva. Tym razem zamiast strzelać zgrał piłkę głową do środka, a Gabriel Jesus nie mógł spudłować z najbliższej odległości.



Gospodarze byli dziś jedynie tłem dla znakomicie dysponowanego rywala. W samej końcówce nie wykorzystali jeszcze okazji na bramkę, która w końcówce utrzymałaby ich "przy życiu". A City? City potwierdziło, że jest piekielnie mocne i trudno przypuszczać, by w rewanżu 16 marca miało wypuścić awans z rąk.



Wojciech Górski



Borussia Moenchengladbach - Manchester City 0-2 (0-1)



Bramki: 0-1 Bernardo Silva (29.), 0-2 Gabriel Jesus (65.).



0 2 Borussia Moenchengladbach Manchester City Moraes Walker Dias Laporte Cancelo Gündoğan Foden Rodri Sterling Jesus Silva Sommer Elvedi Zakaria Ginter Lainer Kramer Neuhaus Hofmann Bensebaini Plea Stindl SKŁADY Borussia Moenchengladbach Manchester City Yann Sommer . Ederson Nico Elvedi Kyle Walker Denis Zakaria Ruben Santos Matthias Ginter Aymeric Laporte 64′ 64′ Stefan Lainer Joao Cancelo Christoph Kramer Ilkay Guendogan Florian Neuhaus 80′ 80′ Philip Foden 87′ 87′ Jonas Hofmann Rodrigo Hernández Cascante Ramy Bensebaini 69′ 69′ Raheem Sterling 63′ 63′ Alassane Plea 65′ 65′ 81′ 81′ Gabriel Jesus 74′ 74′ Lars Stindl 29′ 29′ Bernardo Silva REZERWOWI Max Grün Scott Carson Tobias Sippel Zack Steffen Louis Jordan Beyer Benjamin Mendy Michael Lang John Stones Patrick Herrmann . Fernandinho 63′ 63′ Marcus Thuram Kevin De Bruyne Ibrahima Traoré 81′ 81′ Sergio Aguero Oscar Wendt Thomas Doyle 87′ 87′ Hannes Wolf Eric García Martret 74′ 74′ Breel Donald Embolo 69′ 69′ Riyad Mahrez Tony Jantschke 80′ 80′ Ferran Torres García 64′ 64′ Valentino Lazaro Ołeksandr Zinczenko