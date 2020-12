Borussia Moenchengladbach przegrała z Interem Mediolan 2-3 w piątej kolejce Ligi Mistrzów. Sytuacja w grupie B jest bardzo ciekawa, ponieważ wszystkie drużyny mają jeszcze szansę na awans do fazy pucharowej Champions League.

Dla Interu wtorkowe spotkanie było już naprawdę meczem ostatniej szansy. "Nerazzuri od początku zyskali przewagę i w 17. minucie objęli prowadzenie. Po składnej akcji w jej finalnej fazie Roberto Gagliardini zagrał na prawą stronę do wbiegającego Mattea Darmiana, którego mocny strzał, ale z ostrego kąta, Yann Sommer przepuścił między nogami.

Nieskuteczny był Lautaro Martinez. Argentyńczyk jak już był w polu karnym, to albo zostawał zablokowany, albo na posterunku tym razem był szwajcarski bramkarz Borussii.

Z biegiem czasu do głosu zaczęli dochodzić gospodarze i w pierwszej minucie doliczonego czasu gry doprowadzili do wyrównania. Z prawej strony dośrodkował Valentino Lazzaro, a z kilku metrów głową piłkę do siatki skierował Alassane Plea.

Po zmianie stron bohaterem w ekipie gości został Romelu Lukaku. Najpierw, w 64. minucie Belg otrzymał podanie od Marcela Brozovicia, następnie bez wysiłku przepchnął Denisa Zakarię i pokonał Sommera.

Z kolei w 73. minucie Alexis Sanchez zagrał na prawą stronę do Achrafa Hakimiego, który dośrodkował w pole karne, gdzie niepilnowany Lukaku trafił do siatki.

Trzy minuty później Borussia postarała się o kontaktową bramkę. Sanchez stracił piłkę na własnej połowie, Marcus Thuram przytomnie zagrał do Plea, a ten wpadł w pole karne i mimo nacisku ze strony Alessandra Bastoniego oddał skuteczny strzał.

W 83. minucie Plea po raz trzeci we wtorek posłał piłkę do siatki uderzeniem z pola karnego, ale gol nie został uznany, ponieważ na spalonym był stojący przed bramką Breel Embolo.

W zakończonym wcześniej meczu Szachtar Donieck, już po raz drugim w tegorocznej edycji, pokonał Real Madryt. Oba zespoły zgromadziły po siedem punktów. Liderem jest Borussia z ośmioma "oczkami", a Inter ma pięć punktów. Ostatnia seria gier, która zaplanowano na 9 grudnia, przyniesie spotkania Realu z Borussią i Interu z Szachtarem.



Liga Mistrzów

2020-12-01 21:00 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Arbiter: Danny Makkelie STATYSTYKI Borussia Moenchengladbach Inter Mediolan 2 3 Posiadanie piłki 53,7% 46,3% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 7 7 Rzuty rożne 3 5 Faule 14 13 Spalone 1 2

