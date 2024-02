Borussia już była w niebie. Na ziemię sprowadził ją były gracz FC Barcelona

Borussia jako pierwsza zdobyła bramkę. Odpowiedź nadeszła po przerwie

W 24. minucie padł pierwszy gol w tym spotkaniu, co ciekawe, zdobyła go drużyna, która do tej pory miała zdecydowanie mniej z gry, czyli Borussia Dortmund. Donyell Malen w polu karnym znakomicie wywalczył sobie sytuację do strzału i uderzył z całej siły przy bliższym słupku. Piłka poleciała szybko i wysoko, odbiła się jeszcze od poprzeczki i wylądowała w bramce.