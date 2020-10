Borussia Dortmund wypełniła plan minimum i pokonała Zenit 2-0 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Gospodarze bardzo długo męczyli się ze swoimi rywalami i obie bramki udało im się zdobyć w samej końcówce meczu.

Mając na uwadze porażki obu drużyn w poprzedniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i ich dyspozycję w pierwszej połowie, można byłoby dojść do wniosku, że Zenit jak i Borussia nie są zainteresowane wygrywaniem. Przed przerwą nie obserwowaliśmy bowiem zbyt wielu groźnych sytuacji, a gra długimi fragmentami była bardzo wolna i niedokładna.



Na pierwszą groźniejszą okazję w tym starciu musieliśmy poczekać do 15. minuty. Giovanni Reyna zdecydował się na uderzenie z dystansu, lecz pędząca piłka poszybowała obok słupka. Gospodarze szybko zdobyli optyczną przewagę, ale mieli spore problemy z przedostaniem się bliżej bramki rywali.



Zenit swoich szans upatrywał głównie w kontratakach, jednak piłkarze z Rosji również potrafili dochodzić do głosu. W 37. minucie byli nawet bliscy objęcia prowadzenia po bardzo dobrym podaniu Douglasa Santosa w pole karne. Tam zderzyli się Roman Buerki z Sebastianem Driussim, a futbolówka niemal znalazła drogę do bramki.



Gospodarze opowiedzieli błyskawicznie. Marco Reus otrzymał dobre podanie z głębi pola i popędził w pole karne. Niemiec oddał mocny strzał, lecz na posterunku stanął Michaił Kierżakow i sparował futbolówkę na rzut rożny.



Druga część gry mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla gospodarzy. Reus ponownie zagroził bramce Aleksandra Kierżakowa i trafił w słupek. Nawet gdyby udało mu się trafić do siatki, to gol nie zostałby uznany. Sędzia dopatrzył się spalonego.

Piłkarze nadal nie rozpieszczali nas jeżeli chodzi o podbramkowe akcję i pierwszy gol w tym meczu padł dopiero w 79. minucie. Wiaczesław Karawajew powalił we własnym polu karnym Thorgana Hazarda i arbiter wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu podszedł Jadon Sancho i pewnym uderzeniem dopełnił formalności.



Borussia poszła za ciosem i po chwili ponownie trafiła do bramki. Jude Bellingham trącił piłkę głową i trafiła ona do Erlinga Haalanda. Napastnik ekipy gospodarzy ruszył w kierunku bramki Kierżakowa i płaskim uderzeniem pokonał rosyjskiego bramkarza.



PA



Liga Mistrzów

2020-10-28 21:00 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Björn Kuipers Borussia Dortmund Zenit Sankt Petersburg 2 0 DO PRZERWY 0-0 J. Sancho 78' E. Håland 90'

