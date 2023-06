Boniek zabrał głos na temat Marciniaka. Wystarczyło kilka słów, kibice pod wrażeniem

Media: UEFA zdecydowała w sprawie Marciniaka. Pozostanie przy finale Ligi Mistrzów

W ciągu kolejnych godzin pojawiały się różne doniesienia, do sprawy odnosił się sam Marciniak w specjalnym oświadczeniu, gdzie odcinał się od oskarżeń, podkreślając swoje antyrasistowskie i antyksenofobiczne podejście. Murem za najlepszym polskim sędzią stanął także PZPN i ministerstwo sportu, które zaapelowały do UEFA o dokładnie rozpatrzenie sprawy i nie podejmowanie pochopnych decyzji, bo sama federacja w odpowiedzi na zgłoszenie "Nigdy Więcej" stwierdziła, że "brzydzi się tego typu zachowaniami".