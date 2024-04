Boniek wyśmiał zachowanie Xaviego. Bezlitośnie uderzył w trenera Lewandowskiego

Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla PSG , a jeszcze w jego trakcie Xavi Hernandez obejrzał czerwoną kartkę za naganne zachowanie przy linii bocznej. Po zakończeniu tego spotkania szkoleniowiec podszedł do Kovacsa i powiedział mu kilka nieprzychylnych słów.

- Powiedziałem sędziemu, że był bardzo słaby, że nie rozumiał gry, był tragiczny. Całkowicie zmienił oblicze meczu, nie lubię rozmawiać o sędziach, ale tutaj wpłynęli na wynik. To była wartościowa Liga Mistrzów , w przyszłym roku spróbujemy ponownie - skarżył się Katalończyk.

Boniek krytykuje na postawę Xaviego. "Tanie alibi"

Słowa i całą postawę Xaviego skrytykował były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i aktualny wiceprezydent UEFA, czyli Zbigniew Boniek . Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych, a konkretniej platformy "X".

- Zamiast krytykować sędziego (zero błędów), to tylko przypomnę, że FC Barcelona w poprzednich rozgrywkach nie przeszła fazy grupowej i teraz też pełno błędów... Sędzia to tylko tanie alibi - napisał Zbigniew Boniek.