Boniek rozwiewa wątpliwości! "Tego Barcelona oczekuje od Lewandowskiego"

Zbigniew Boniek o kontrowersjach z meczu Ligi Mistrzów Inter - Barcelona

Michał Białoński: Liga Mistrzów na razie boleśnie weryfikuje Barcelonę Xaviego Hernandeza. W meczach z Bayernem i Interem nie pomógł jej nawet Robert Lewandowski. Inna rzecz, że kontrowersje sędziowskie rozstrzygane były na niekorzyść gości.

Zbigniew Boniek: Sędzia słusznie unieważnił bramkę dla Barcelony, gdyż była zdobyta nieprawidłowo. Nie ma nawet o czym mówić.

Ale Hiszpanie z "Marki" pokazali ujęcie, które dokumentuje, że Denzel Dumfries zagrał ręką, więc Barcelonie również należał się karny.

- Skoro sędzia nie dał rzutu karnego, to znaczy, że go nie było. Kibicowałem w tym meczu Barcelonie z wielu powodów, również z uwagi na Roberta Lewandowskiego, oglądałem powtórkę tej sytuacji wiele razy i wydawało mi się, że piłka Dumfriesowi odbiła się od głowy, a później od barku niż od ręki. Na żadnym ujęciu nie widać stuprocentowego zagrania ręką. Jeśli ono była, to tylko domyślnie.

Natomiast koncentrowanie się na tej kontrowersji jest bezsensowne. Czytam włoskie gazety i wcale na ten temat nic nie widzę. Płaczą Hiszpanie i Polacy. Zwróćmy uwagę na obraz całego meczu. Barcelona miała wielkie problemy, pomimo posiadania piłki przez ponad 70 proc. czasu. Nie stwarzała prawie żadnego zagrożenia dla bramki Interu. Używając terminologii piłki ręcznej, to było cały czas takie granie po obwodzie. Zbigniew Boniek

Nawet Robert Lewandowski był bezradny.

- Był dobrze kryty, właściwie wyłączony z gry przez Milana Szkriniara i innych obrońców. Prawdę powiedziawszy, Barcelona nie miała żadnego pomysłu. Mecz się tak ułożył, że Inter, znajdujący się w kryzysie, wycofał się. Stanął 20 metrów przed własną bramką. Mecz był w stylu "lelum polelum": gramy po obwodzie z prawej strony do lewej i z lewej do prawej, szukamy możliwości wejścia w pole karne, ale nic specjalnego z tego nie wychodziło.

Przez tę niemoc Barcelony sprowadzamy dyskusję o meczu do tematu "był karny czy go nie było". Nawet gdyby go sędzia podyktował, to jeszcze nie wiadomo czy by go Barca wykorzystała. Kibice w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, czy Barcelonie wiedzą lepiej niż sędziowie z murawy i ci z VAR-u, że był karny na sto procent. Może sędzia widział, że Dumfries wchodzi głową, a jeżeli piłka nawet delikatnie musnęła rękę, to wcale nie jest powiedziane, że trzeba dać rzut karny! Na Twitterze karnych się nie przyznaje.

Ale w doliczonym czasie Szkriniar pchnął w plecy skaczącego do górnej piłki Lewandowskiego. Obrońca w ogóle nie był zainteresowany piłką.

- Gdyby spytać kibiców Interu, to powiedzą, że karnego nie było, bo Szkriniar męsko oparł się i przestawił Lewandowskiego. Ci z Barcelony uznają karnego za oczywisty. Nie ma co specjalnie uczestniczyć w takich sporach.

Boniek: Skala trudności w Champions League jest wyższa niż w La Liga

Liga Mistrzów na razie weryfikuje Barcelonę. Dwie porażki w trzech meczach. Licząc z ubiegłym sezonem - sześć przegranych w 10 spotkaniach.

- Skala trudności w Champions League jest znacznie wyższa niż w La Liga. Ja bym jednak nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków. Pomimo porażki Barcelona absolutnie nie była we wtorek drużyną gorszą.

Natomiast to był zupełnie inny mecz niż w Monachium. W starciu z Bayernem Barcelona mogła prowadzić 3-0 po pierwszej połowie, gdyby tylko Robertowi dobrze piłka "siedziała" na nodze. Miał w tamtym meczu trzy sytuacje bardzo klarowne, jasne. W Mediolanie nie miał żadnej.

Boniek: Na dłuższą metę taktyka Xaviego zadziała

Czy trener Xavi nie popełnia błędu, decydując się na dominację w posiadaniu piłki, nawet kosztem wyniku? Przecież z Interem Barca mogła zagrać ostrożniej, o remis, mając w perspektywie rewanż u siebie.

- Na dłuższą metę taktyka Xaviego przyniesie skutek. Jeśli ktoś dominuje w meczu, siedzi na przeciwniku, jest ciągle przy piłce, to ma większe szanse na wygraną, niż ten, kto tylko i wyłącznie gra z kontry, choć wczorajszy mecz pokazał, że nie jest to regułą. Barcelona przez ponad 70 procent czasu posiadała piłkę, a jednak przegrała. W piłce za zwycięzcą nie muszą przemawiać wszystkie statystyki. Liczy się najbardziej ta zdobytych bramek.

Możesz dominować, a rywal wyjdzie z kontrą, strzeli gola, a potem się dobrze broni i po zabawie.

Przed sezonem miał pan obawy czy Robert Lewandowski będzie strzelał tyle goli, co w Bayernie, który był pod niego ułożony. Tymczasem w 10 meczach o stawkę "Lewy" strzelił 12 bramek. 50 procent dokonań strzeleckich zespołu. Nawet Leo Messi w złotych czasach zdobywał tylko 37 procent bramek Barcy.

- Zawsze uważałem, że Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym środkowym napastnikiem świata. Fakt, że strzela bramki w lidze hiszpańskiej nie jest żadną niespodzianką. Wiadomo, że Robert będzie zdobywał gole, bo jest fantastycznym piłkarzem. Niech strzela jak najwięcej! Robert strzelał bramki w każdym klubie, w którym był: w Zniczu, Lechu, Dortmundzie, Bayernie, a teraz robi to w Barcelonie. Natomiast czy będzie mu to przychodziło dalej tak łatwo, to zobaczymy na koniec sezonu.

Wydaje mi się, że najważniejsze bramki, jakie Robert powinien strzelać dla Barcelony, to te w Champions League, bo chyba tego od niego tam przede wszystkim oczekują. Zbigniew Boniek

Wnioski trzeba wyciągać na koniec, a nie po dwóch-trzech meczach. Przecież Barcelona może wygrać 3-0 u siebie z Interem, a nawet pokonać Bayern i wszystko się zacznie od początku. Nawet jeśli przegra z Bayernem, to po ewentualnym pokonaniu Interu i tak będzie na drugim miejscu.

Rozmawiał: Michał Białoński, Interia