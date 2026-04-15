Boniek nie przegapił okazji. Tak odpowiedział Stanowskiemu. Wystarczyły trzy słowa

Michał Chmielewski

FC Barcelona zakończyła udział w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinału. W dwumeczu Katalończycy okazali się słabsi od Atletico Madryt. Rewanżowe spotkanie w stolicy Hiszpanii oglądał m.in. Krzysztof Stanowski, który na bieżąco w mediach społecznościowych komentował to, co dzieje się na murawie. Na jeden z jego wpisów odpowiedział Zbigniew Boniek.

Krzysztof Stanowski, Zbigniew Boniek
Krzysztof Stanowski, Zbigniew BonieknFOT. SIPAUSA/NEWSPIX.PL / FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W pierwszym spotkaniu na Camp Nou Barcelona przegrała z Atletico 0:2. Wówczas czerwoną kartkę obejrzał Pau Cubarsi. Na Estadio Metropolitano zespół Hansiego Flicka najpierw musiał odrobić straty, aby zachować marzenia o ewentualnym awansie do półfinału Ligi Mistrzów.

Z perspektywy Katalończyków zaczęło się wręcz idealnie. Po 25. minutach Barcelona wygrywała na wyjeździe 2:0 i była bardzo bliska zdobycia trzeciej bramki. Chwilę później ich marzenia zniszczył Ademola Lookman, który trafił na 2:1. Po tym ciosie, przez całą drugą połowę, goście nie zdołali się podnieść.

Ostatecznie w dwumeczu Barcelona poległa 2:3. Wtorkowe spotkanie na bieżąco w mediach społecznościowych komentował Krzysztof StanowskiNa jego profilu X ukazało się kilka mocnych wpisów.

"Karny na Olmo? Opinie? Bardziej karny na Olmo niż w pierwszym meczu czerwona dla Cubarsiego", "Jeśli to jest faul Erica Garcii, to w pierwszej połowie jest 200-procentowy karny na Olmo. Jeśli ktoś w obu sytuacjach popiera sędziego, to do psychiatry" - pisał.

Zobacz również:

Harry Kane / Michael Olise i Alvaro Carreras
Liga Mistrzów

Złe wieści dla Bayernu przed hitem z Realem. On już nie zagra. Robi się gorąco

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

"A tak w ogóle jeśli być konsekwentnym to jeśli piłkarz po zagraniu piłki robi przeciwnikowi "stempel" i to jest faul, to bramkarz po interwencji kopiący rywala w twarz też fauluje. Karny" - czytamy w kolejnym z postów.

Na ostatni z nich w swoim stylu zareagował Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej udostępnił wpis Stanowskiego i skomentował:

Krzysiu daj spokój….

Można zgadywać, że Boniek nie zgadza się z opinią założyciela Kanału Zerwo w temacie potencjalnego rzutu karnego dla Barcelony za incydent z udziałemFermina Lopeza i Juana Musso.

Przypomnijmy, około 22. minuty młody Hiszpan został uderzony w głowę przez bramkarza Atletico. Cios był naprawdę silny. Chwilę później 22-latek runął na ziemię, a z jego nosa zaczęła lać się krew. Wszyscy piłkarze na boisku zamarli, łącznie z Hansim Flickiem. Po interwencji lekarzy Fermin kontynuował grę. Arbiter nawet nie rozpatrywał podyktowania jedenastki dla gości.

Zobacz również:

Antoni Kowalski stał się pierwszym Polakiem, który zagra w Crucible w MŚ
Inne sporty

Miliony rozdzielą w Crucible. Tyle zapewnił sobie Polak. To nie pomyłka

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Dani Olmo
Dani OlmoJOSE BRETONAFP
Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski Artur Barbarowski/East News East News
Zbigniew Boniek
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
