Bolesne słowa o reprezentancie Polski przed hitem LM. "Nie oszukujmy się"

Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. We wtorek oraz w środę rozegrane zostaną pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Wielką szansę na awans do półfinału, a potem wielkiego finału ma SSC Napoli. Gwiazdą włoskiej drużyny jest Piotr Zieliński. Znacznie gorzej wygląda za to sytuacja Bartosza Bereszyńskiego. Formę obu z nich skomentował przed meczem Azzurrich z AC Milan były reprezentant Włoch - Massimo Ambrosini.