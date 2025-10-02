Bolesna porażka z PSG, a to nie wszystko. Flick pod ścianą, Lewandowski oberwał

Porażka Barcelony z Paris Saint-Germain niezwykle zabolała kibiców "Blaugrany", którzy nie mogą pogodzić się z pierwszym przegranym meczem w tym sezonie oraz stylem, w jakim do tego doszło. Strata bramki w doliczonym czasie gry, po kontrze, nigdy nie jest łatwa do przełknięcia, o czym na własnej skórze mógł przekonać się Hansi Flick. Niemiecki trener był jednym z tych, którym po meczu oberwało się najbardziej.

Już od początku sezonu FC Barcelona zmaga się z problemami kadrowymi oraz słabszą dyspozycją poszczególnych zawodników, co doskonale widać było na tle PSG. Stan przygotowania piłkarzy do spotkania Ligi Mistrzów brutalnie oceniła, chociażby "Marca".

Flick pod ostrzałem. Pas, mają już tego dość. I jeszcze wywołali Lewandowskiego

- Ferran był jedynym piłkarzem Barcelony, który wytrzymał fizyczny pojedynek z piłkarzami PSG. Był dobry w ataku i pracowity bez piłki - ocenia po meczu kataloński dziennik.

Kacper Urbański: W szatni często rozmawiamy o Lidze Konferencji, chcemy wygrać te rozgrywki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W obronie Hansiego Flicka po porażce niespodziewanie stanął były zawodnik m.in. Realu Madryt, Santi Canizares. - Widziałem dobry mecz piłki nożnej pomiędzy dwoma najlepszymi trenerami klubowymi na świecie - wyznał w programie "El Partidazo de COPE".

Nieco inne zdanie na ten temat ma jednak część kibiców Barcelony, która dała znać o swoim niezadowoleniu w mediach społecznościowych, pod pomeczowymi postami klubu.

- To cały czas ten sam problem. Nasza obrona... dlaczego się pchają do przodu i zostawiają całą przestrzeń? Musieli wiedzieć, że te błędy zdarzają się cały czas - wskazuje jeden z internautów analizując akcję, po której padła zwycięska bramka dla PSG.

- Zdjąłeś Rashforda? To szaleństwo trenerze... I gdzie jest Lewandowski? - dopytywał kolejny z fanów skupiając się na tym, jak nieskuteczny był Polak, który pojawił się na murawie w 71. minucie.

Hansi Flick ma o czym myśleć przed kolejnym spotkaniem Barcelony z Sevillą, które odbędzie się w niedzielę. Hiszpańskie media do spółki z kibicami nie pozostawiają złudzeń, że PSG po prostu zamęczyło rywali.

- Wczoraj Luis Enrique zdusił swoją "Barçę" brutalnym tempem, które utrzymywał do ostatniego tchu i którego przeciwnik nie zdołał dotrzymać w końcówce. PSG wieńczyło to miażdżącym ciosem - relacjonował kataloński "Sport".

FC Barcelona. Na zdjęciu trener Hansi Flick oraz polski napastnik Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Rex Features/East News Maciej Rogowski/SOPA Images/Shut East News

FC Barcelona. Robert Lewandowski oraz trener Hansi Flick Cesar Manso / AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick podczas meczu Ligi Mistrzów z Benficą JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP