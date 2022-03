PSG na Santiago Bernabeu przyjeżdżało ze skromną zaliczką, po zwycięstwie 1-0 u siebie. Na przerwę schodziło prowadząc (1-0) i kontrolując grę, toteż nic nie zapowiadało, że może pożegnać się z Ligą Mistrzów. Błąd Donnarummy sprawił jednak, że Karim Benzema doprowadził do wyrównania. To napędziło "Królewskich", którzy strzelili dwa kolejne gole i wyeliminowali rywala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – Paris Saint-Germain 3-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Bójka w szatni PSG? Neymar komentuje

Hiszpańskie media informowały, że w szatni PSG po spotkaniu miało dojść do bójki pomiędzy Neymarem a włoskim bramkarzem PSG, których rozdzielać mieli koledzy z ekipy. Mając w pamięci, że to właśnie błąd golkipera zapoczątkował serię niefortunnych zdarzeń, nietrudno było uznać taki scenariusz za prawdopodobny. Brazylijczyk odniósł się jednak do pogłosek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Niekompetentni dziennikarze próbują się promować. Może innym razem, co? - napisał, odnosząc się rzecz jasna do tekstów o rzekomej bójce.