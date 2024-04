Błyskawiczne trafienie Atletico w hicie! Fatalny błąd Borussiii [WIDEO]

Atletico Madryt - Borussia Dortmund. Fatalny błąd gości już w 5. minucie starcia

"Los Colchoneros" od początku zaczęli wywierać spory nacisk na swoich rywali - nie odpuszczali ani chwili, by "pomęczyć" "Die Borussen" - i ta taktyka opłaciła się już w 4. minucie, kiedy to doszło do fatalnej w skutkach dla BVB sekwencji zdarzeń: