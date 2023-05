Blanka przeszkodzi Guardioli w zdobyciu Ligi Mistrzów? Trener City jest niepocieszony

Swoją świetną postawą w drugiej połowie sezonu "The Cityzens" sprawili, że mają wszystko w swoich rękach, jeśli chodzi o decydujące rozstrzygnięcia. W Premier League odrobili stratę do Arsenalu, dodatkowo w bezpośrednim meczu nie dając żadnych szans "Kanonierom". W Lidze Mistrzów udało mu się wyszarpać remis na Santiago Bernabeu, co sprawia, że sprawa awansu do finału przed środowym rewanżem jest jak najbardziej otwarta, a wręcz z delikatnym wskazaniem na City. W finale Pucharu Anglii piłkarzy Guardioli czekają z kolei derby Manchesteru.