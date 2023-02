Bitwa gigantów! Benzema naciska, Lewandowski nie może odpowiedzieć

To jeden z najciekawiej zapowiadających się pojedynków tej fazy Ligi Mistrzów. Co prawda w ligach oba zespoły zawodzą ( Real w tabeli jest drugi aż z ośmioma punktami straty do Barcelony , a Liverpool zajmuje dopiero ósmą pozycję), ale oba zespoły mają wysokie ambicje związane z Ligą Mistrzów.