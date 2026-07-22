Bijatyka z udziałem Polaków w Turcji. Media: Policja zatrzymała kilka osób

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahce 0:1 w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, który odbył się w Stambule. Bardzo dużo działo się na trybunach, gdzie doszło do starcia polskich kibiców z miejscową policją. RMF FM poinformowało, że kilka osób zostało zatrzymanych.

Kibice Górnika Zabrze w biało-czerwonych koszulkach oraz policja podczas meczu z Fenerbahce w Stambule.
Kibice Górnika Zabrze starli się z policją w StambuleYagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP/ x.com/dogukannyildirmAFP

Górnik Zabrze we wtorek rozpoczął zmagania w walce o Ligę Mistrzów. Wicemistrzowie Polski w meczu 2. rundy eliminacji zmierzyli się z Fenerbahce Stambuł. Drużyna z Turcji triumfowała 1:0 po golu z rzutu wolnego autorstwa Andersona Talisca.

Nerwowo na trybunach w Stambule. Kibice starli się z policją

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego było bardzo gorąco na trybunach. Fani Górnika wdali się bowiem w bójkę z funkcjonariuszami policji. W sieci pojawiły się nagrania z tego zdarzenia.

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Sytuacja się uspokoiła, ale to nie zakończyło sprawy. W środowy poranek RMF FM podało, że w Turcji zatrzymanych zostało dziewięciu kibiców z Polski. Wszyscy trafili do aresztu, gdzie zostaną zatrzymani. - "Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą - czy odpowiedzą za wykroczenia, czy za przestępstwa" - informuje RMF FM.

Rewanżowe starcie pomiędzy Górnikiem, a Fenerbahce zaplanowano na środę (29 lipca). Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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Tłum kibiców ubranych w biało-czerwone koszulki w kratę energetycznie wspiera swoją drużynę z trybun stadionu.
Kibice Górnika Zabrze w StambuleYAGIZ GURTUGAFP


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