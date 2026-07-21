Z pewnością nie tak Górnik Zabrze wyobrażał sobie rozpoczęcie eliminacji Ligi Mistrzów. W 37. minucie wynik spotkania otworzył Talisca, zapewniając Fenerbahce przewagę. Emocji na trybunach nie brakowało jednak jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Fani polskiego zespołu bowiem... wdali się w bójkę w funkcjonariuszami policji, o czym za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował dziennikarz Dogukan Yildirim. "Na trybunie Górnika Zabrze wybuchły zamieszki, policja interweniowała" - przekazał mężczyzna na swoim profilu na platformie X.

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