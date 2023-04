Bezlitośni i... "bezzębni". Taka reakcja na hit Ligi Mistrzów

Real Madryt to bez wątpienia drużyna skrojona pod Ligę Mistrzów - "Królewscy" kolejny już sezon zmierzają pewnie do półfinału rozgrywek i spory krok w tym kierunku wykonali w ostatnią środę, kiedy to ograli 2-0 Chelsea. Światowe media oczywiście masowo odnotowały ten fakt - "Wyrzucenie Chilwella utorowało drogę do zwycięstwa", zwrócił uwagę m.in. hiszpański "As".