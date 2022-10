Bez Lewandowskiego w meczu z Bayernem? Ogromna wpadka dziennikarzy

Robert Lewandowski po transferze z Bayernu Monachium do Barcelony zdradził dziennikarzom, że ma nadzieję, że nieprędko przyjdzie mu zmierzyć się z Bawarczykami na boisku. Niestety, prośby Polaka nie zostały spełnione, a "Blaugrana" niespełna kilka tygodni po przejściu "Lewego" do Hiszpanii, znalazła się w tej samej grupie Ligi Mistrzów co podopieczni Juliana Nagelsmanna.

Kapitan reprezentacji miał szansę zmierzyć się z dawnymi kolegami 13 września w drugiej kolejce fazy grupowej. Wtedy to Bayern Monachium zdominował spotkanie, a mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla niemieckiej drużyny. Teraz Lewandowski będzie miał szansę na rewanż i poprawienie swoich statystyk. Niestety, według niektórych dziennikarzy, dla Polaka zabrakło miejsca w podstawowym składzie na środowe starcie.

Bayern może być spokojny, premia za Lewandowskiego niezagrożona

Lewandowski nie zagra z Bayernem? Ogromna wpadka hiszpańskim dziennikarzy

Kuriozalną wpadkę zaliczył portal "Sport.es". W przewidywanej przez dziennikarzy jedenastce pojawiło się bowiem... jedynie 10 nazwisk. Zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego.

Według Katalończyków, wyjściowa "jedenastka" prezentowałaby się więc następująco:

Ter Stegen, Bellerin, Kounde, Eric, Marcos Alonso; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Ferran Torres.

O 21.00 "Duma Katalonii" powalczy o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zanim jednak ekipa Xaviego stawi czoła byłemu klubowi Polaka, w Mediolanie zagrają Inter i Viktoria Pilzno. Wynik tego meczu będzie miał duży wpływ na losy "Blaugrany" w dalszej rywalizacji.

