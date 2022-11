Bez Lewandowskiego, ale z emocjami. Trwa ostatnia kolejka fazy grupowej LM

Już wiadomo, ze Barcelona nie wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów. Ten zaszczyt przypadnie w udziale Bayernowi Monachium i Interowi Mediolan, które zmierzą się ze sobą.

Z kolei "Duma Katalonii" zagra z Viktorią Pilzno. Ponieważ ten mecz o niczym już nie decyduje, Xavi dał odpocząć Robertowi Lewandowskiemu, który skarżył się na ból pleców.

To nie oznacza, że polscy kibice nie będą mieli czym się emocjonować. W barwach Napoli, przeciwko Liverpoolowi powinien zagrać Piotr Zieliński. Oba zespoły są pewne wyjścia z grupy. Polak, w pierwszym meczu tych drużyn, trafił do siatki. Znajduje się w świetnej formie, więc możliwe, że dziś też to zrobi.

Mecze o 18:45:

Mecze o 21:

Bayern Monachium - Inter Mediolan

Viktoria Pilzno - FC Barcelona

Liverpool - Napoli

Olympique Marsylia - Tottenham Hotspur

Rangers FC - Ajax Amsterdam

Sporting Lizbona - Eintracht Frankfurt