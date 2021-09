Borussia Dortmund od dawna jest gwarantem ofensywnej gry i wielu goli. Początek kadencji Marco Rosego tylko to potwierdza - w ostatniej kolejce dortmundczycy pokonali 4-3 Bayer Leverkusen, a wcześniej notowali m.in. wygrane 3-2 z Hoffenheim i 5-2 z Freiburgiem. Kibice liczyli, że w Lidze Mistrzów dobra passa strzelecka zostanie podtrzymana.



Fani Besiktasu liczyli zaś na podtrzymanie innej passy. Zespół ze Stambułu w czterech pierwszych kolejkach ligi tureckiej nie stracił bowiem ani jednego gola! Borussii szybko udało się jednak przełamać tę serię.

Borussia Dortmund pokonała Besiktas

Dortmundczycy w 20. minucie przeprowadzili wzorową akcję - piłka została "rozrzucona" na skrzydło do Thomasa Meuniera, a ten bez przyjęcia zagrał ją w pole karne do wbiegającego Jude'a Bellinghama. 18-letni Anglik uderzył między nogami bramkarza - 1-0.



Parę minut później w pierwszej dobrej sytuacji znalazł się Erling Haaland, lecz z bliskiej odległości, mając przed sobą obrońcę, uderzył obok bramki.



Norweg nie mógł się już pomylić w doliczonym czasie pierwszej połowy. Besiktas dał się zaskoczyć po wyrzucie z autu, a Bellingham po minięciu rywala wyłożył piłę Haalandowi do pustej bramki.

W drugiej połowie Borussia zdecydowanie kontrolowała sytuację i kilkukrotnie mogła pokusić się o zdobycie kolejnej bramki. Najbliżej tego był Ansgar Knauff, którego strzał zamiast do pustej bramki, trafił w poprzeczkę.



Zamiast tego w doliczonym czasie gry niespodziewanie to Besiktas zmniejszył rozmiary porażki. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Miralema Pjanicia piłkę do bramki głową skierował Francisco Montero.



Besiktas JK - Borussia Dortmund 1-2 (0-2)



Bramki: 0-1 Bellingham (20.), 0-2 Haaland (45+3.), 1-2 Montero (90+4.).





Liga Mistrzów

2021-09-15 18:45 | Stadion: Vodafone Park | Widzów: 22445 | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz 1 2 Besiktas Stambuł Borussia Dortmund Kobel Meunier Hummels Akanji Guerreiro Reus William Dahoud Brandt Håland Malen Destanoğlu Rosier Welinton Montero N'Sakala Pjanić de Souza Hutchinson Ghezzal Batshuayi Larin SKŁADY Besiktas Stambuł Borussia Dortmund Ersin Destanoğlu Gregor Kobel Valentin André Henri Rosier 55′ 55′ Thomas Meunier 43′ 43′ Welinton Souza Silva 70′ 70′ Mats Hummels 90′ 90′ 45′ 45′ Francisco Javier Montero Rubio Manuel Obafemi Akanji Mayele Fabrice N'Sakala Raphaël Guerreiro Miralem Pjanić Marco Reus Josef de Souza Dias 20′ 20′ 70′ 70′ Jude Victor William Bellingham 77′ 77′ 78′ 78′ Atiba Hutchinson Mahmoud Dahoud 90′ 90′ Rachid Ghezzal 46′ 46′ Julian Brandt Michy Batshuayi 45′ 45′ 86′ 86′ Erling Haaland 61′ 61′ Cyle Christopher Larin 70′ 70′ Donyell Malen REZERWOWI Fehmi Mert Günok Marwin Hitz 78′ 78′ Salih Uçan Luca Unbehaun Rıdvan Yılmaz Felix Passlack Can Bozdoğan Reinier Jesus Carvalho Oguzhan Ozyakup 70′ 70′ Marin Pongracic Mehmet Topal 46′ 46′ Axel Witsel Necip Uysal 70′ 70′ Marius Wolf 61′ 61′ Kenan Karaman 86′ 86′ Ansgar Knauff 90′ 90′ Gökhan Töre 70′ 70′ 80′ 80′ Youssoufa Moukoko

STATYSTYKI Besiktas Stambuł Borussia Dortmund 1 2 Posiadanie piłki 57,8% 42,2% Strzały 11 16 Strzały na bramkę 4 9 Rzuty rożne 4 5 Faule 9 14

Zdjęcie Radość piłkarzy Borussii Dortmund / EPA/SEDAT SUNA / PAP/EPA

WG