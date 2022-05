Benzema znów trafia. Fatalna wiadomość dla Lewandowskiego!

Jeszcze dwa mecze temu Benzema tracił do Lewandowskiego trzy bramki, ale z tej różnicy nic już nie zostało. Polak do tej pory zdobył 86 goli w Lidze Mistrzów, ale w obecnej edycji już nie gra. Tymczasem Benzema w pierwszym półfinałowym meczu strzelił dwie bramki , a teraz dołożył kolejną.

W dogrywce Benzema został sfaulowany w polu karnym, za moment sam z 11 metrów posłał piłkę do siatki i było to również 86. trafienie napastnika Realu Madryt w Lidze Mistrzów, a to oznacza, że wraz z Lewandowskim zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Polak do uzbierania takiego dorobku potrzebował 106 spotkań, Francuz - 140. Na szczycie najskuteczniejszych piłkarzy w historii Ligi mistrzów jest Cristiano Ronaldo (140 bramek), a drugie miejsce zajmuje Lionel Messi (125).

Pod nieobecność Lewandowskiego Benzema go prześladuje. Bayern Monachium odpadł w ćwierćfinale z Villarrealem, ale po tym dwumeczu Polak był jeszcze liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów obecnego sezonu (z 13 bramkami). Jednak dzięki dwóm trafieniom w pierwszym półfinale Benzema wyprzedził Polaka (14 bramek) i może być niemal pewny wygrania klasyfikacji. Obecnie Francuz ma 15 goli, czyli tyle samo, ile... Robert Lewandowski w swoim najlepszym sezonie w Lidze Mistrzów (edycja 2019/2020).

Rywalizacja między Lewandowskim i Benzemą ma także jeszcze szerszy kontekst, bo obaj zawodnicy zapewne będą brani pod uwagę w walce o Złotą Piłkę. Na razie Benzema ma na koncie mistrzostwo Hiszpanii i niemal pewny tytuł króla strzelców La Liga, a Lewandowski mistrzostwo Niemiec i niemal pewny tytuł króla strzelców Bundesligi. W tej sytuacji ważnym argumentem mogą być właśnie osiągnięcia w Lidze Mistrzów.

Kiedy finał Ligi Mistrzów?

Finał Ligi Mistrzów - z udziałem Liverpoolu oraz Realu Madryt - w sobotę 28 maja o godz. 21 na Stade de France.

