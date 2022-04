Benzema trafia w Lidze Mistrzów. Lewandowski zdetronizowany!

Na początku meczu niewiele zapowiadało, że Francuz będzie miał okazję do zdobycia gola. Od pierwszej minuty zaatakowali Anglicy, szybko zdobyli dwie bramki i sunęli z kolejnymi atakami. W tym czasie Benzema był niemal bezradny.

Hiszpanie potrzebowali pół godziny, by wziąć się do gry. W 33. minucie Mendy dośrodkował w pole karne, a Benzema mimo trudnej pozycji i asysty obrońcy, zdołał skierować piłkę do siatki, która po drodze obiła jeszcze słupek.

Gdy sędzia wskazywał na środek boiska, za głowę mógł się złapać Robert Lewandowski, bo tym trafieniem Benzema zrównał się z nim w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Z kolei w 83. było już pewne, że Polak na pewno nie będzie nawet współkrólem klasyfikacji, bo Benzema zdobył bramkę z rzutu karnego.

Do tej pory to Polak był liderem z 13 trafieniami, Francuz na koncie ma już 14 trafień.

Liga Mistrzów. Rywalizacja Lewandowskiego i Benzemy

Lewandowski i Benzema walczą jednak nie tylko o wygranie klasyfikacji strzelców w tym sezonie, ale rywalizują także w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów wszech czasów . Obecnie Polak jest na trzecim miejscu z 86 bramkami, ale Francuz chciałby zrzucić go z podium, bo na koncie ma już 85 goli. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Cristiano Ronaldo (140), a drugie Lionel Messi (125).

Rywalizacja Lewandowskiego i Benzemy wychodzi także poza Ligę Mistrzów. Co prawda nie mamy jeszcze połowy roku, ale niewykluczone, że obaj zawodnicy znów będą jednymi z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.

