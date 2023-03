Cudu nie było - Liverpool F.C. po tym, jak przegrał z Realem Madryt na własnym terenie 2-5, jechał na Santiago Bernabeu raczej z niewielkimi nadziejami na to, że uda się jakoś odmienić los w Lidze Mistrzów . Choć w rewanżu emocji nie brakowało, to " Królewscy " ze spokojem kontrolowali mimo wszystko spotkanie - i znów wygrali .

Przyczyniła się do tego bramka Karima Benzemy z 78. minuty, która padła po niemałym zamieszaniu w polu karnym. Francuz otrzymał podanie od Viniciusa Juniora, pewnie pokonał Alissona Beckera z bliska, po czym... na jego twarzy pojawił się grymas bólu, a wkrótce po wznowieniu musiał udać się za linię boczną, by tam otrzymać pomoc medyczną.

Karim Benzema nie zostawił wątpliwości przed "El Clasico". "Będę"

Benzema wypowiedział się w całej sprawie w pomeczowym wywiadzie dla telewizji Movistar. "Otrzymałem uderzenie w piszczel. Mocne uderzenie" - podkreślił napastnik, co sugerowało, że w związku z całą sytuacją cierpi na stłuczenie kości. Co do swojego udziału w "El Clasico" dał bardzo prostą odpowiedź.