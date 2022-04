Benzema powtórzył wyczyn Ronaldo! Niesamowite, co zrobił Francuz!

To była 40. bramka Francuza w tym sezonie. Karim Benzema stał się tym samym pierwszym piłkarzem Realu Madryt, który przebił barierę 40 goli w jednym sezonie od kampanii 2017/2018.

Liga Mistrzów: Karim Benzema wyrównał osiągnięcie Cristiano Ronaldo

Jako ostatni tej sztuki dokonał Cristiano Ronaldo. W rzeczonym sezonie 2017/2018 Portugalczyk zdobył 44 bramki.

Benzema ustrzelił natomiast we wtorkowym meczu z Manchesterem City dublet. To były jego gole numer 40 i 41 w bieżących rozgrywkach. Na ten dorobek złożyło się 25 bramek w lidze hiszpańskiej, 14 w Lidze Mistrzów i 2 Superpucharze Hiszpanii.

To pierwszy sezon Benzemy, w którym Francuz przekracza barierę 40 trafień. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze co najmniej sześć spotkań - pięć w lidze i rewanż z Manchesterem City. Jeśli Real odwróci losy dwumeczu, Benzema będzie miał okazję na powiększenie swojego dorobku także podczas finału rozgrywanego w Paryżu.

