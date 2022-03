Benzema goni Lewandowskiego w rankingu strzelców w historii Ligi Mistrzów!

Mecz Realu z PSG w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów okazał się popisem Karima Benzemy. Francuz, podobnie jak dzień wcześniej Robert Lewandowski, w krótkim czasie strzelił trzy gole. Hat-trick Polaka - licząc od pierwszego do trzeciego gola - został ustrzelony w ciągu niespełna 11 minut (jednocześnie został osiągnięty do 23. minuty gry, co jest rekordem Ligi Mistrzów). Francuz strzelił trzy gole w ciągu 17 minut, już w drugiej połowie meczu Real - PSG.

Wszystko zaczęło się od koszmarnego błędu Giangluigiego Donnarummy.

Kolejne dwa błyskawiczne gole były popisem precyzyjności Karima Benzemy.

Najlepsi strzelcy goli w historii Ligi (Pucharu) Mistrzów - top 20

Karim Benzema i Robert Lewandowski to rywale w klasyfikacji strzelców w historii Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski wciąż zajmuje w niej trzecie miejsce, ale francuski lider Realu Madryt wciąż próbuje go naciskać. Leo Messi, po odpadnięciu PSG z Realem, nie powiększy swojego dorobku w tym sezonie Ligi Mistrzów. Wciąż ma na to szanse Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. We wtorek, po meczu Bayern - Salzburg (zobacz skrót), Thierry Henry został wyprzedzony w tej klasyfikacji przez Thomasa Müllera. Duet Lewandowski - Müller ma też wielkie szanse wyprzedzić parę Cristiano Ronaldo - Karim Benzema z czasów wspólnej gry Realu w statystyce goli zdobytych przez dwóch piłkarzy w tych samych meczach.

W tym sezonie z grona top 20 najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów swój wynik może jeszcze poprawić Mohamed Salah z Liverpoolu.

1. Cristiano Ronaldo - 141 goli w Lidze Mistrzów

2. Leo Messi - 125 goli w Lidze Mistrzów

3. Robert Lewandowski - 85 goli w Lidze Mistrzów

4. Karim Benzema - 79 goli w Lidze Mistrzów

5. Raúl González - 71 goli w Lidze Mistrzów

6. Ruud van Nistelrooy - 60 goli w Lidze Mistrzów

7. Andrij Szewczenko - 59 goli w Lidze Mistrzów

8. Thomas Müller - 52 gole w Lidze Mistrzów

9. Thierry Henry - 51 goli w Lidze Mistrzów

10. Filippo Inzaghi - 50 goli w Lidze Mistrzów

11. Zlatan Ibrahimović - 49 goli w Lidze Mistrzów

11. Alfredo Di Stefano - 49 goli w Pucharze Mistrzów

13. Eusébio - 47 goli w Pucharze Mistrzów

13. Sergio Agüero - 47 goli w Lidze Mistrzów

15. Didier Drogba - 44 gole w Lidze Mistrzów

16. Alessandro Del Piero - 43 gole w Lidze Mistrzów

17. Neymar - 41 goli w Lidze Mistrzów

18. Mohamed Salah - 40 goli w Lidze Mistrzów

19. Fernando Morientes - 39 goli w Lidze Mistrzów

20. Ferenc Puskás - 35 goli w Pucharze Mistrzów

20. Edinson Cavani - 35 goli w Lidze Mistrzów

Real - PSG. Karim Benzema najstarszym zdobywcą hat-tricka w Lidze Mistrzów

Karim Benzema (34 lata i 80 dni) trzema golami w meczu Real - PSG został najstarszym w historii Ligi Mistrzów zdobywcą hat-tricka. Wyprzedził pod tym względem swojego rodaka, Francuza Oliviera Girouda, który zdobył trzy gole dla Chelsea w meczu z Sevillą.

