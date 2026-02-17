Benfica - Real Madryt w LM. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Real Madryt powalczy z Benficą Lizbona w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Dla "Królewskich" dwumecz z portugalskim zespołem jest okazją do rewanżu za porażkę w fazie ligowej. O której godzinie mecz Benfica - Real Madryt dzisiaj? Gdzie obejrzeć? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na stadionie, jeden ubrany jest w czerwony strój, drugi w ciemny. Widownia na trybunach oraz pozostali zawodnicy w tle są rozmyci.
Tomas Araujo i Kylian Mbappe w meczu Ligi Mistrzów Benfica Lizbona - Real MadrytPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

Mecz Benfica Lizbona - Real Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Benfica- Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt i Benfica zagrały ze sobą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Po pasjonującym widowisku i golu na wagę awansu do play-offów bramkarza Antolija Trubina w doliczonym czasie gry, Portugalczycy zwyciężyli 4:2. To trafienie z kolei sprawiło, że doszło do niespodziewanej sytuacji, w której "Królewscy" wypadli z TOP 8 i zostali zmuszeni do gry o awans do 1/8 finału w tzw. barażu.

Od tamtego starcia oba zespoły rozegrały po trzy mecze. Real odniósł w nich trzy zwycięstwa. Dwa po męczarniach z Rayo Vallecano (2:1) i Valencią (2:0), ale ostatnie w miniony weekend z bardzo dobrze dysponowanym w ostatnim czasie Realem Sociedad (4:1) wyglądało już imponująco. Warto zaznaczyć, że z powodu urazów na boisku nie pojawili się Kylian Mbappe i Jude Bellingham. To może zwiastować, że "Królewscy" są na dobrej drodze do wejścia na odpowiedni poziom.

Benfica z kolei w ostatnich trzech spotkaniach zanotowała jeden bezbramkowy remis oraz odniosła dwa zwycięstwa 2:1. Mimo to zdołała zbliżyć się do lidera ligi portugalskiej, czyli FC Porto, do którego traci siedem punktów, a trzy do drugiego Sportingu.

Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Dwaj piłkarze w białych strojach drużynowych świętują zdobycie bramki podczas meczu, jeden z nich obejmuje swojego kolegę z zespołu, okazując silne emocje.
Kylian Mbappe i Vinicius Junior w barwach Realu Madryt w sezonie 2025/2026IRINA R HIPOLITOAFP
Anatolij Trubin strzelił gola Realowi Madryt
Anatolij Trubin strzelił gola Realowi MadrytZED JAMESONAFP

