Wielu hiszpańskich kibiców liczyło tego dnia na błysk Jude'a Bellinghama. Brytyjczyk nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Pomógł jednak Viniciusowi Juniorowi zdobyć drugą bramkę dla Realu w 83. minucie spotkania, przyczyniając się do triumfu zespołu z Madrytu. Dla młodego piłkarza był to pierwszy w karierze triumf w Lidze Mistrzów.

Carlo Ancelotti zdradził, co powiedział swoim piłkarzom w przerwie finału Ligi Mistrzów. WIDEO

Jude Bellingham nie mógł powstrzymać łez. Zaczął dziękować swoim bliskim

Po zakończeniu starcia Jude Bellingham nie był w stanie pohamować swoich emocji. Reprezentant Anglii ze łzami w oczach podkreślił, jak ważny był to dla niego mecz. Nie zapomniał też podziękować za wsparcie swoim bliskim.

"Zawsze marzyłem o grze w takich spotkaniach. Idziesz przez życie i jest mnóstwo ludzi, którzy mówią ci, że nie możesz tego zrobić, ale takie dni jak ten dzisiejszy tylko przypominają ci, dlaczego to robisz. (...) Wszystko było w porządku, dopóki nie zobaczyłem mojej mamy i taty. Tyle nocy, podczas których mogliby być w domu o siódmej, ale jechali o jedenastej czy dwunastej, żeby zabrać mnie na mecz. I mój mały brat, dla którego staram się być wzorem do naśladowania. Tak, nie potrafię tego opisać słowami. To najlepsza noc w moim życiu" - powiedział antenie TNT Sports.