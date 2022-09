"Bayernie, uważaj!". Niemcy ostrzegają przed wyjątkową statystyką "Lewego"

Robert Lewandowski to bez cienia wątpliwości jedna z najważniejszych postaci w dziejach Bayernu Monachium - przez osiem ostatnich lat polski napastnik był kluczowym zawodnikiem drużyny z Bawarii i naprawdę mocno przyczynił się do dominacji "Die Roten" w Bundeslidze.

Jego przygoda z monachijczykami zakończyła się jednak tego lata głośnym transferem do FC Barcelona - "Lewy" ruszył bowiem do Katalonii w poszukiwaniu zupełnie nowych wyzwań. Jak na ironię, już jako gracz "Blaugrany", bardzo szybko powrócił na Allianz Arena, by zmierzyć się z Bayernem w Lidze Mistrzów - i zarówno w Hiszpanii, jak i u naszych zachodnich sąsiadów, jest to bez wątpienia wielkie piłkarskie wydarzenie.

Reklama

Media szeroko rozpisują się o grze "RL9" we wtorkowym meczu, skupiając się przede wszystkim nad tym, z jakim odbiorem ze strony fanów "Gwiazdy Południa" spotka się nasz snajper. Zdarzają się jednak również bardzo oryginalne wątki - portal sport.sky.de uznał, że... dobrze będzie ostrzec Juliana Nagelsmanna i jego podopiecznych. Wszystkiemu winna jest pewna istotna statystyka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik, gol, czerwona kartaka i ogromne emocje w meczu Juventusu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Robert Lewandowski nie miał litości dla Borussii Dortmund. Z Bayernem będzie podobnie?

"Bayernie, uważaj! Robert Lewandowski zawsze jest szczególnie zmotywowany w meczach ze swoim byłym klubem" - napisano, wskazując na bardzo dobre wyniki "Lewego" w ostatnich latach w potyczkach z Borussią Dortmund, dla której grał między 2010 a 2014 rokiem.

Według podanych wyliczeń, gracz w 26 meczach przeciwko westfalskiej drużynie zdobył aż 27 goli i dorzucił do tego trzy asysty. Jest jeszcze kilka innych ekip z Bundesligi, przeciwko którym Polak trafiał ponad 20 razy, ale żaden z tych rezultatów nie może się równać z bilansem przeciwko "Czarno-Żółtym".

Przytoczono przy tym inną ciekawostkę: "Lewy" nie tylko najczęściej strzelał gole Borussii, ale również... to właśnie w starciach z tym zespołem notował najwięcej żółtych kartek (13). Często był karany także w spotkaniach z berlińską Herthą (10 "zółtek"), a w futbolowych pojedynkach z innymi niemieckim zespołami notował pięć (lub mniej) tego typu kar indywidualnych.

Liga Mistrzów. Bayern Monachium - FC Barcelona już we wtorek o godz. 21.00

Czy te dane znajdą swoje odzwierciedlenie również w grze Lewandowskiego przeciwko Bayernowi? To okaże się już całkiem niebawem. Relację na żywo ze spotkania Bayern Monachium - FC Barcelona będzie można śledzić wraz z Interią Sport. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w Polsat Sport Premium 1.

Zobacz także: Zgotują piekło Lewandowskiemu? Padły deklaracje kibiców Bayernu