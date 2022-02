Nie było chyba w Monachium osoby, która nie odetchnęłaby z ulgą, gdy w powtórzonym losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów okazało się, że Bawarczycy zagrają nie z Atletico Madryt, a RB Salzburg. Choć mistrzowie Hiszpanii w tym sezonie nie zachwycają, zawsze są nieprzyjemnym do bólu przeciwnikiem.

Bayern do Salzburga jedzie jako murowany faworyt, ale to, że Bawarczyków da się ograć pokazał kilka dni temu beniaminek z Bochum. Mistrzowie Austrii mają z kogo brać przykład - zwłaszcza, że to już druga poważna wpadka Bayernu w tym sezonie. Wcześniej z Pucharem Niemiec pożegnali się po kompromitującej przegranej 0-5 z Borussią Moenchengladbach. "Źrebaki" sposób na Bayern znalazły też w styczniu, wygrywając 2-1.

W Lidze Mistrzów Bawarczycy nie mają jednak na razie sobie równych - dwukrotnie zmiażdżyli Barcelonę (dwie wygrane 3-0), przejechali się też po Benfice Lizbona (4-0 i 5-2) i Dynamie Kijów (5-0 i 2-1). Salzburg, który w lidze austriackiej prowadzi z bilansem 15-3-1, w LM awansował z teoretycznie najłatwiejszej grupy, ale i tak na uwagę zasługuje wyeliminowanie hiszpańskiej Sevilli.

Liga Mistrzów. Salzburg - Bayern. Osłabieni Bawarczycy

Bayern do Salzburga jedzie kilku bardzo ważnych piłkarzy. W bramce Bawarczyków stanie Sven Ulreich, zastępujący Manuela Neuera. Kapitan mistrzów Niemiec niedawno przeszedł operację i będzie pauzował jeszcze przez kilka tygodni.

Potężnym brakiem jest też absencja lewego obrońcy, Alphonso Daviesa. Nagelsmann wciąż nie znalazł recepty, jak zastąpić Kanadyjczyka. Zwłaszcza, że jego zmiennik, Omar Richards, w ogóle nie jest ustalany przy wybieraniu wyjściowego składu.



W ostatnim spotkaniu Nagelsmann na lewej obronie postawił na Lucasa Hernandeza, który jednak znacznie lepiej sprawdza się na środku defensywy. Wcześniej wystawiał tam... środkowego pomocnika Marcela Sabitzera, ale z marnym skutkiem. 34-letniemu trenerowi zdarzało się także grywać na trójkę obrońców z Kingsleyem Comanem w roli lewego wahadłowego, lecz taki wariant może okazać się zbyt ryzykowny w meczu o takim ciężarze gatunkowym.



Niedawno z Monachium napłynęły jednak dobre wieści w sprawie Daviesa. Kanadyjczyk po przebyciu koronawirusa nabawił się zapalenia mięśnia sercowego, lecz ostatnie badania pokazują, że z jego zdrowiem jest już lepiej i powrót na boisko może nastąpić szybciej, niż przypuszczano.



Do Salzburga z drużyną nie poleci też Leon Goretzka, leczący kontuzję od początku grudnia, oraz zastępujący go często Jamal Musiala (koronawirus). W tej sytuacji od pierwszej minuty zagra prawdopodobnie Corentin Tolisso, o ile Julian Nagelsmann nie powtórzy błędu ze starcia z Bochum.



Liga Mistrzów. Salzburg - Bayern. Gdzie oglądać transmisję?

Gdzie i o której oglądać transmisję meczu Salzburg - Bayern? Początek spotkania w środę o godzinie 21.

Transmisja meczu Salzburg - Bayern na żywo w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go.

Relacja "na żywo" z meczu Salzburg - Bayern oraz skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl

