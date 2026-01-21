Bayern walił w mur, nagle nastąpił przełom. Zadecydowały cztery minuty

W decydujący moment wchodzi faza ligowa Ligi Mistrzów. W tym tygodniu we wtorek oraz środę najlepsze europejskie zespoły rywalizowały w ramach 7. kolejki, a do rozegrania pozostała jedynie jedna seria gier. Mimo to kilka zespołów z czołówki tabeli mogły sobie zagwarantować grę w dalszych etapach. Wśród nich znalazł się Bayern Monachium, któremu wygrana na Allianz Arenie z Royale Union Saint-Gilloise zapewniłaby miejsce w TOP8 i bezpośredni awans do 1/8 finału.

Do gry Kompany wydelegował najmocniejszy skład. W podstawowej "11" nie zabrakło Harry'ego Kane'a oraz Michaela Olise. Mimo to ekipa wydawała się nieco zagubiona. Piłka krążyła od lewej do prawej i z powrotem, lecz bez żadnych szczegółów. Indywidualnie defensywę ekipy z Belgii próbował zaskoczyć wspomniany już Olise, jednakże również bez konkretów.

Mimo to zdawali się kontrolować grę i wydarzenia na boisku. Brakowało jednak ostatniego podania, co sprawiało nie lada problem dla aktualnych mistrzów Niemiec. Goście natomiast twardo grali w obronie i poszukiwali swoich szans w kontratakach. Ich nadzieję na skuteczny atak były szybko żegnane i zatrzymywane przez obrońców Bayernu.

Do przełomu mogło dojść w 29. minucie. Wtedy Royale Union SG szybko przedostali się na połowę gospodarzy. Piłkę w bocznym sektorze boiska otrzymał Anan Khalaili, który niemal od razu dostrzegł wolnego w polu karnym Promise'a Davida. Kanadyjczyk przed sobą miał tylko Manuela Neuera, co okazało się sporym wyzwaniem. Jego strzał głową został kapitalnie obroniony przez golkipera, a piłka wróciła do gry. W ten sposób pierwsza połowa zakończyła się remisem 0:0.

Bayern wreszcie strzelił. Po chwili już 2:0

Zupełnie inaczej wyglądała druga część spotkania. Bayern wydawał się zdecydowanie bardziej skupiony i naładowany energią. Udowodniły to zaledwie cztery minuty. W 52. minucie rzut rożny wykonywał Olise. Francuz doskonale dośrodkował, co wykorzystał Harry Kane. Anglik z bliskiej odległości wpakował piłkę głową i rozpoczął strzelanie.

Chwilę później składny atak giganta dał pozwolił napastnikowi stanąć oko w oko z Kjellem Scherpenem. Jeden z najlepszych snajperów na świecie popisał się zimną krwią i minął golkipera. Nie zdążył jednak oddać strzału, gdyż był faulowany, co poskutkowało rzutem karnym. Futbolówkę ustawił poszkodowany i pewnym strzałem w prawy róg podwyższył prowadzenie swojej ekipy na 2:0.

Bayern po drugim golu nieco zwolnił tempo gry i powoli budował kolejne ataki. W 80. minucie podać w "szesnastkę" próbował Olise. Próba została jednak przecięta przez Kamiela Van De Perre. Choć zawodnicy zespołu z Bawarii sygnalizowali zagranie ręką sędzia nakazał kontynuować grę. Mimo to został zaproszony do ekranu VAR. Po krótkiej analizie wskazał kolejny rzut karny.

Do niego znów podszedł Kane. Tym razem przesadził z siłą, a futbolówka obiła obramowanie i wróciła do gry. Bayern finalnie nie oddał prowadzenia i zwyciężył na własnym obiekcie 2:0. Dzięki temu przedstawiciel Bundesligi zapewnił sobie miejsce w TOP8 fazy ligowej i granie w 1/8 finału rozgrywek.

Statystyki meczu Bayern Monachium 2 - 0 Union Saint-Gilloise Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 14 5 Strzały celne 4 1 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 4 0 Ataki 136 30

