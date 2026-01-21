Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bayern walił w mur, nagle nastąpił przełom. Zadecydowały cztery minuty

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Od blisko dwóch miesięcy Bayern Monachium jest niepokonany. Podopieczni Vincenta Kompanego gromią każdego napotkanego rywala i stali się jedną z najmocniejszych drużyn w Europie. Okazja do potwierdzenia tych słów nadeszła w środowy wieczór, gdy na Allianz Arenie pojawił się Royale Union Saint-Gilloise. Spotkanie w ramach Ligi Mistrzów nabrało emocji dopiero w drugiej połowie, a finalnie lepsi 2:0 po golach w 52. i 55. minucie okazali się gospodarze.

Piłkarze w czerwonych oraz ciemnych strojach walczą o piłkę podczas rzutu rożnego. Bramkarz w żółtym stroju wyskakuje wysoko, próbując wyłapać piłkę w tłumie zawodników przy bramce. Publiczność widoczna na trybunach w tle.
Mecz Bayern Monachium - Royale Union Saint-Gilloise Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty ImagesGetty Images

W decydujący moment wchodzi faza ligowa Ligi Mistrzów. W tym tygodniu we wtorek oraz środę najlepsze europejskie zespoły rywalizowały w ramach 7. kolejki, a do rozegrania pozostała jedynie jedna seria gier. Mimo to kilka zespołów z czołówki tabeli mogły sobie zagwarantować grę w dalszych etapach. Wśród nich znalazł się Bayern Monachium, któremu wygrana na Allianz Arenie z Royale Union Saint-Gilloise zapewniłaby miejsce w TOP8 i bezpośredni awans do 1/8 finału.

Do gry Kompany wydelegował najmocniejszy skład. W podstawowej "11" nie zabrakło Harry'ego Kane'a oraz Michaela Olise. Mimo to ekipa wydawała się nieco zagubiona. Piłka krążyła od lewej do prawej i z powrotem, lecz bez żadnych szczegółów. Indywidualnie defensywę ekipy z Belgii próbował zaskoczyć wspomniany już Olise, jednakże również bez konkretów.

Zobacz również:

Piotr Zieliński w Interze Mediolan
Liga Mistrzów

Włochom już puściły nerwy. Czara goryczy przelana, nie patyczkowali się

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Mimo to zdawali się kontrolować grę i wydarzenia na boisku. Brakowało jednak ostatniego podania, co sprawiało nie lada problem dla aktualnych mistrzów Niemiec. Goście natomiast twardo grali w obronie i poszukiwali swoich szans w kontratakach. Ich nadzieję na skuteczny atak były szybko żegnane i zatrzymywane przez obrońców Bayernu.

    Do przełomu mogło dojść w 29. minucie. Wtedy Royale Union SG szybko przedostali się na połowę gospodarzy. Piłkę w bocznym sektorze boiska otrzymał Anan Khalaili, który niemal od razu dostrzegł wolnego w polu karnym Promise'a Davida. Kanadyjczyk przed sobą miał tylko Manuela Neuera, co okazało się sporym wyzwaniem. Jego strzał głową został kapitalnie obroniony przez golkipera, a piłka wróciła do gry. W ten sposób pierwsza połowa zakończyła się remisem 0:0.

    Bayern wreszcie strzelił. Po chwili już 2:0

    Zupełnie inaczej wyglądała druga część spotkania. Bayern wydawał się zdecydowanie bardziej skupiony i naładowany energią. Udowodniły to zaledwie cztery minuty. W 52. minucie rzut rożny wykonywał Olise. Francuz doskonale dośrodkował, co wykorzystał Harry Kane. Anglik z bliskiej odległości wpakował piłkę głową i rozpoczął strzelanie.

    Chwilę później składny atak giganta dał pozwolił napastnikowi stanąć oko w oko z Kjellem Scherpenem. Jeden z najlepszych snajperów na świecie popisał się zimną krwią i minął golkipera. Nie zdążył jednak oddać strzału, gdyż był faulowany, co poskutkowało rzutem karnym. Futbolówkę ustawił poszkodowany i pewnym strzałem w prawy róg podwyższył prowadzenie swojej ekipy na 2:0.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Dramat Lewandowskiego i taki prezent dla rywali. W drugiej połowie rehabilitacja [WIDEO]

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Bayern po drugim golu nieco zwolnił tempo gry i powoli budował kolejne ataki. W 80. minucie podać w "szesnastkę" próbował Olise. Próba została jednak przecięta przez Kamiela Van De Perre. Choć zawodnicy zespołu z Bawarii sygnalizowali zagranie ręką sędzia nakazał kontynuować grę. Mimo to został zaproszony do ekranu VAR. Po krótkiej analizie wskazał kolejny rzut karny.

      Do niego znów podszedł Kane. Tym razem przesadził z siłą, a futbolówka obiła obramowanie i wróciła do gry. Bayern finalnie nie oddał prowadzenia i zwyciężył na własnym obiekcie 2:0. Dzięki temu przedstawiciel Bundesligi zapewnił sobie miejsce w TOP8 fazy ligowej i granie w 1/8 finału rozgrywek.

      Liga Mistrzów
      7 kolejka
      21.01.2026
      21:00
      Zakończony
      Harry Kane
      52' , 55' (k.)
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Bayern Monachium
      Union Saint-Gilloise
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Bayern Monachium
      2 - 0
      Union Saint-Gilloise
      Posiadanie piłki
      71%
      29%
      Strzały
      14
      5
      Strzały celne
      4
      1
      Strzały niecelne
      6
      4
      Strzały zablokowane
      4
      0
      Ataki
      136
      30
      Udinese – Inter. Skrót meczu (Eleven Sports)Eleven Sports

      Zobacz również:

      Marek Papszun
      Ekstraklasa

      Marek Papszun nie miał skrupułów. Piłkarze Legii dostali absolutny zakaz

      Bartłomiej Wrzesiński
      Bartłomiej Wrzesiński
      Piłkarze drużyny Bayern Monachium ubrani w czerwone stroje zgromadzeni razem na murawie w trakcie meczu, na trybunach widać kibiców ubranych w klubowe barwy.
      Bayern MonachiumSVEN HOPPEAFP
      Harry Kane świętujący gola strzelonego dla Bayernu Monachium
      Harry Kane w barwach Bayernu MonachiumAndy Buchanan / AFPAFP
      Vincent Kompany
      Vincent KompanyALEXANDRA BEIER / AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja