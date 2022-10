Bayern ustanowił spektakularny rekord! Zdetronizował innego giganta

Mistrzowie Niemiec tego lata byli bardzo aktywni na rynku transferowym. Choć ich szeregi opuścił Robert Lewandowski, który przeniósł się do FC Barcelona, do ekipy dołączyło kilka gwiazd, na czele z Sadio Mane, który trafił do drużyny z Liverpool FC. Choć na krajowym podwórku Bawarczykom przydarzyła się zadyszka (zaliczyli najdłuższą od ponad 20 lat serię spotkań bez wygranej w Bundeslidze - 4 mecze), to w Lidze Mistrzów pozostawali i pozostają bezbłędni.

Bayern ustanowił rekord Ligi Mistrzów

W pierwszej kolejce rozgrywek pokonali na wyjeździe Inter Mediolan 2:0. W drugiej - w takich samych rozmiarach doprawili z Allianz Arena Barcelonę, zaś w trzeciej rozbili w pył Viktorię Pilzno, wygrywając z nią na własnym boisku 5:0.

Jak się okazuje, wtorkowe zwycięstwo nad ekipą z Czech pozwoliło ustanowić Bayernowi rekord rozgrywek. Mianowicie, pozostaje on niepokonany w spotkaniach fazy grupowej LM od... 31 spotkań. Ostatni raz przegrał w 2017 roku. Uległ wtedy na wyjeździe Paris Saint-Germain 0:3. Przez lata pracował na ten wyczyn między innymi Robert Lewandowski.

Poprzedni rekord należał do Realu Madryt, który nie przegrał 30 kolejnych spotkań grupowych.