Bayern tym razem nie zatonął. Trzy ciosy w Monachium, w roli głównej Kane

Rzymianie meldowali się na Allianz Arena z jednobramkową zaliczką , ale na bukmacherach nie robiło to większego wrażenia. Bayern postrzegany był jako zdecydowany faworyt rewanżowego starcia. Fakt, że mistrzowie Niemiec pogrążeni są w kryzysie, schodził tym razem na drugi plan - stawka meczu miała wyzwolić w gospodarzach maksimum potencjału .

Pierwsze minuty nie wskazywały jednak na to, że piłkarze Lazio przyjechali do jaskini lwa. Trwało wzajemne sondowanie. Dodatkowo Bayern robił wszystko, by nie nadziać się na zabójczą kontrę już w pierwszej fazie konfrontacji.