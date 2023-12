Bieżący tydzień w europejskiej piłce stał pod znakiem kluczowych rozstrzygnięć w piłkarskiej Lidze Mistrzów. We wtorek rozegrano kilka istotnych spotkań, jednak największym zainteresowaniem cieszyło się starcie Manchesteru United oraz Bayernu Monachium . O ile "Bawarczycy" mieli zapewniony awans do fazy pucharowej, o tyle wicemistrzowie Anglii musieli za wszelką cenę wygrać z trudnym rywalem i liczyć na wymarzony remis w meczu FC Kopenhagi oraz Galatasaray .

Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego zdecydowana większość ekspertów stawiała Bayern w roli faworyta, tym bardziej, że Thomas Tuchel nie zamierzał podchodzić do tego meczu po macoszemu , tylko wyraził chęć zgarnięcia kompletu "oczek". Z podobnym nastawieniem do wtorkowego meczu podeszli podopieczni Erika ten Haga , którzy nie przestraszyli się mistrzów Niemiec, od samego początku kreując kilka naprawdę obiecujących akcji.

Dobrą "passę" United przerwała kontuzja Harrego Maguire'a, który w 40. minucie opuścił murawę Old Trafford z urazem. Na ten moment nie wiadomo, jak poważny jest uraz Anglika, jednak grymas bólu, a także fakt, że trzymał się on w okolicach pachwiny, sprawia, że potencjalnie czeka go naprawdę długi rozbrat z zawodową piłką. Finalnie do końca pierwszej odsłony już nic ważnego się nie wydarzyło i sędzia zaprosił piłkarzy obu ekip na zasłużoną przerwę. Po 45. rozegranych minutach na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.