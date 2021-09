Jeśli ktoś obawiał się, że po odejściu Hansiego Flicka z Bayernu Monachium Bawarczycy stracą swój impet, może być srogo zawiedzony. Ekipa Juliana Nagelsmanna zagrała dziś tak, jak za poprzedniego trenera - niczym walec przejechała się po kolejnym rywalu.

W roli głównej? Któżby inny. Robert Lewandowski! Takimi występami polski napastnik umacnia się w roli jednego z głównych faworytów do Złotej Piłki za 2021 rok.



Pierwszego gola rywale podarowali właściwie Lewandowskiemu sami. Po zagraniu ręką w polu karnym sędzia odgwizdał rzut karny, a "Lewy" w swoim stylu posłał piłkę w jeden róg, a bramkarza w drugi.



W Lidze Mistrzów Polak wykonał już 14 rzut karny, nie myląc się dotąd ani razu. Takiej passy wśród wykonawców "jedenastek" w Champions League nie ma absolutnie nikt. Nikt nie ma nawet podobnych rezultatów. Co więcej, dotychczas tylko jeden z bramkarzy wybrał przy strzałach "Lewego" właściwy narożnik...



Bayern - Dynamo. Zobacz rzut karny Lewandowskiego:

Druga bramka także była typowym dla Bawarczyków popisem. Thomas Mueller zna już na pamięć rozkład dnia, muzyczną playlistę i boiskowe ścieżki Lewandowskiego, więc z łatwością odnalazł go prostopadłym podaniem w polu karnym. A Lewandowski z chirurgiczną precyzją i instynktem kilera umieścił piłkę w siatce.



I tu kolejny jubileusz - dla duetu Mueller - Lewandowski był to już 70. "wspólny" gol, a więc zdobyty przez jednego po asyście drugiego.



Bayern - Dynamo. Koncert Roberta Lewandowskiego

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił - Bayern kontrolował wszystko, co działo się na placu gry, a kolejne gole wydawały się kwestią czasu. Bayern atakował, jakby przekonany, że któraś z kolejnych akcji zaraz skończy się bramką.



Autorem bramki na 3-0 był Serge Gnabry, tuż przed tym jak został zdjęty z boiska. Bawarczycy dwoma podaniami przedostali się z jednego pola karnego w drugie, Leroy Sane "wypuścił" Gnabry'ego, a ten huknął nad bramkarzem - piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki.



Chwilę później Sane sam wpisał się na listę strzelców. Był na lewym skrzydle, szykował się do dośrodkowania, a piłka po jego mocnym kopnięciu wpadła do bramki, zupełnie zaskakując bramkarza! Pytanie tylko, czy sam Niemiec zamierzał strzelać, czy golem zakończyło się... nieudane dośrodkowanie.

Lewandowski opuścił boisko w 79. minucie, gdy mecz był już rozstrzygnięty. Polak był żegnany owacjami na stojąco. Wcześniej, bo w przerwie meczu na boisku pojawił się Tomasz Kędziora. To on pozwolił na feralne dośrodkowanie Sane, które zakończyło się czwartą bramką.



Kędziora nie popisał się także przy piątej straconej bramce. To właśnie on przegrał pojedynek powietrzny z Erikiem Maximem Choupo-Motingiem, który chwilę wcześniej zmienił Roberta Lewandowskiego. Kameruńczyk głową skierował piłkę do bramki - 5-0!



Bayern prowadzi w swojej grupie Ligi Mistrzów z kompletem punktów i stosunkiem bramek 8-0. Sensacją zakończyło się spotkanie Barcelony z Benficą, która została rozbita przez Portugalczyków 0-3.



Bayern Monachium - Dynamo Kijów 5-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Lewandowski (12. - z rzutu karnego), 2-0 Lewandowski (27.), 3-0 Gnabry (68.), 4-0 Sane (74.), 5-0 Choupo-Moting (87.).



Wojciech Górski





Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 25000 | Arbiter: Marco Guida STATYSTYKI Bayern Monachium Dynamo Kijów 5 0 Posiadanie piłki 63,5% 36,5% Strzały 25 3 Strzały na bramkę 13 2 Rzuty rożne 8 4 Faule 11 6

5 0 Bayern Monachium Dynamo Kijów Neuer Süle Oswald Hernández Boyle Kimmich Gnabry Sané Goretzka Müller Lewandowski 2 Bushchan Tymchyk Zabarnyi Szabanow Mykolenko Sydorchuk Tsygankov de Pena Andrievskyi Shaparenko Harmash SKŁADY Bayern Monachium Dynamo Kijów Manuel Neuer Heorhii Bushchan Niklas Süle 37′ 37′ 46′ 46′ Oleksandr Tymchyk Dayotchanculle Oswald Upamecano Illia Zabarnyi 90′ 90′ Lucas François Bernard Hernández Pi Artem Szabanow 69′ 69′ Alphonso Boyle Davies Vitalii Mykolenko Joshua Walter Kimmich Serhiej Sydorczuk 68′ 68′ 69′ 69′ Serge David Gnabry 70′ 70′ Wiktor Cygankow 74′ 74′ 79′ 79′ Leroy Aziz Sané Carlos María de Pena Bonino 80′ 80′ Leon Goretzka Oleksandr Andrievskyi Thomas Mueller 46′ 46′ Mykola Shaparenko 12′ (k.), 27′ 12′ (k.), 27′ 79′ 79′ Robert Lewandowski 70′ 70′ Denis Harmasz REZERWOWI Christian Früchtl Denis Bojko Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Ruslan Neshcheret 69′ 69′ Benjamin Pavard 70′ 70′ Ołeksandr Karawajew 79′ 79′ Bouna Sarr 46′ 46′ Tomasz Karol Kędziora Josip Stanišić Oleksandr Syrota Omar Tyrell Crawford Richards Bohdan Lednev Michaël Bruno Dominique Cuisance 46′ 46′ Volodymyr Shepelev 69′ 69′ Jamal Musiala Benjamin Verbič Marc Roca Junqué Denys Antyukh 80′ 80′ Marcel Sabitzer Vitor Hugo Naum dos Santos 79′ 79′ 87′ 87′ Eric Maxim Choupo-Moting Ilya Shkurin 70′ 70′ Vladyslav Supryaha