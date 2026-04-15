Bayern - Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Bayern Monachium - Real Madryt w ramach rewanżowego starcia ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 3 i CANAL+ 360. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Bayern Monachium fazę ligową zakończył na drugiej pozycji, ulegając w bezpośrednim starciu jedynie Arsenalowi. Zespół Vincenta Kompany'ego w 1/8 finału rozbił Atalantę, w barwach której wystąpił Nicola Zalewski. Reprezentant Polski pozostał bezradny, gdy mistrzowie Niemiec rozbili Włochów 6:1 w pierwszym meczu oraz 4:1 w rewanżu.

Droga Realu Madryt do ćwierćfinału Ligi Mistrzów momentami była bardzo wyboista. "Królewscy" w dramatycznych okolicznościach stracili miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej, przez co musieli walczyć w barażach z Benfiką Lizbona. Triumfy 1:0 oraz 2:1 dały Realowi awans do ćwierćfinału. W nim poprzeczka była już zdecydowanie wyżej postawiona. Drużyna Alvaro Arbeloi stanęła jednak na wysokości zadania i bez większych problemów wyeliminowała Manchester City.

Po pierwszym starciu na Santiago Bernabeu w lepszym położeniu jest Bayern. Niemcy na wyjeździe szybko wypracowali sobie dwubramkową przewagę dzięki trafieniom Luisa Diaza oraz Harry'ego Kane'a. Gospodarze byli w stanie odpowiedzieć tylko kontaktowym gole autorstwa Kyliana Mbappe.

Piłkarze Realu Madryt celebrujący gola PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP AFP

Bayern Monachium - RB Lipsk SVEN HOPPE AFP

