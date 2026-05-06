Bayern - PSG. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Bayern Monachium - PSG w ramach półfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 6 maja o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Extra 1. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Bayern Monachium - PSG. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Pierwszy mecz tegorocznego półfinału Ligi Mistrzów między PSG a Bayernem Monachium na długo zapisze się pamięci kibiców i z pewnością przejdzie do historii. Najpierw na prowadzenie wyszedł Bayern, później PSG wyszło na prowadzenie już 5:2, ale ostatecznie to szalone widowisko zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 5:4. Kwestia awansu jest zatem otwarta, bo mimo jednobramkowej zaliczki nie należy skreślać Bayernu, który w końcówce konfrontacji w Paryżu pokazał, że jest zdolny odrobić stratę u siebie.

Bayern we wszystkich domowych meczach tegorocznej edycji Ligi Mistrzów odniósł zwycięstwa. Szczególnie ważne było to z Realem Madryt 4:3, które zapewniło mu awans do półfinału rozgrywek. PSG za to całkiem dobrze radzi sobie na wyjazdach, bo podczas siedmiu delegacji wygrało pięciokrotnie, raz zremisowało i raz przegrało. Zwłaszcza imponujące były triumfy 7:2 nad Bayerem Leverkusen oraz 0:3 z Chelsea.

Kibiców z pewnością czeka dziś znakomite widowisko, choć może już nie aż tak spektakularne jak przed tygodniem. Na pewno Bayern musi ruszyć do odrabiania strat, co powinno otworzyć grę od samego początku, dzięki czemu można spodziewać się kilku bramek.

Mecz Bayern Monachium - PSG w ramach półfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 6 maja o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Extra 1. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Mecz PSG z Bayernem w półfinale Ligi Mistrzów dostarczył wielu emocji IBRAHIM EZZAT AFP

Achraf Hakimi i Luis Diaz w trakcie meczu PSG - Bayern ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Espanyol Barcelona - Real Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports