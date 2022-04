Bayern poza Ligą Mistrzów. Nadchodzi przełom w transferze Lewandowskiego

Część dziennikarzy ogłosiła już, że Robert Lewandowski dogadał się z FC Barceloną. Zdaniem hiszpańskich mediów, teraz dojdzie do spotkania, które tę sprawę wyjaśni. Hiszpański "Sport" donosi, że szykowane są negocjacje między agentem piłkarza Pinim Zahravim a przedstawicielami klubu z Monachium, w tym Oliverem Kahnem.

Wiadomo, że atmosfera między Robertem Lewandowskim a Bayernem Monachium jest napięta. Do odpadnięcia z Ligi Mistrzów, co staje tamą na drodze Polaka do zdobycia ważnego trofeum, wygrania Ligi Mistrzów i być może zdobycia Złotej Piłki, dochodzą jeszcze sprawy kontraktowe. To właśnie z tego powodu spekulacje na temat możliwego przejścia Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona często postrzega się jako grę agenta, która ma pomóc w negocjacjach z samym Bayernem.

Robert Lewandowski i Bayern Monachium - oś sporu

Sporem nie jest długość umowy, gdyż tutaj zwarty jest między Bayernem a Lewandowskim kompromis wokół dwuletniego kontraktu. Problemem są pieniądze, bowiem Bayern nie jest w stanie zapewnić Polakowi wynagrodzenia na poziomie 30 mln euro rocznie. Jak jednak donoszą Hiszpania, FC Barcelona równie nie jest w stanie tego zrobić.

"Sport" donosi, że do spotkania Bayern - Zahravi dojdzie lada dzień i wówczas zapadnie decyzja, czy jest jeszcze sens, aby bawarski klub próbował zatrzymać polskiego zawodnika. Ma on jeszcze rok kontraktu, więc to jest dobry moment na jego sprzedaż.