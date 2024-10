Aston Villa - Bayern Monachium. Ciekawa pierwsza połowa

Początek spotkania należał do gości. Inicjatywa była po ich stronie i to oni częściej przebywali z piłką na połowie przeciwników. Defensywa gospodarzy miała co robić i wydawało się, że tylko kwestią czasu jest pierwszy gol. Tymczasem w 24. minucie piłka wpadła do siatki Bayernu. Jak to często bywa - kiedy nie idzie z gry, z pomocą przychodzi stały fragment. Najlepiej w zamieszaniu po rzucie wolnym odnalazł się Pau Torres i zdobył bramkę. Okazało się jednak, że Hiszpan był na pozycji spalonej.