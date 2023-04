Bayern pobity przez Manchester, a trener zaskoczył. "Zakochałem się"

Mistrzowie Niemiec przystępowali do tej fazy Ligi Mistrzów z nowym szkoleniowcem. Juliana Nagelsmanna, który w Europie wygrał wszystkie spotkania (faza grupowa plus 1/8 finału), zastąpił Tuchel. Ten jeszcze do niedawna pracował w Chelsea, skąd został zwolniony we wrześniu zeszłego roku.