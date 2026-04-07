Bayern obnażony przez Real, deklasacja w Madrycie. "Niemiecki cmentarz"
Rozgrywki Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę. W jednym z najbardziej elektryzujących ćwierćfinałów zmierzą się Real Madryt i Bayern Monachium. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu, co stanowi niemałą przewagę dla "Królewskich". Dziennikarze "AS-a" wprost wskazują, że madrycki obiekt to "niemiecki cmentarz".
W grze o puchar Ligi Mistrzów pozostało już tylko osiem drużyn. Jedne z najciekawszych potyczek odbędą się z udziałem hiszpańskich drużyn - FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt, a Real rywalizować będzie z Bayernem Monachium.
Starcie z "Królewskimi" nie będzie łatwą przeprawą dla niemieckiego klubu, bowiem statystyki przmawiają za drużyną ze stolicy Hiszpanii. Dane, jakie przytoczyli dziennikarze "Diario AS" są wręcz przytłaczające. "Bernabéu, niemiecki cmentarz" - wołają już z tytułu Hiszpanie.
Okazuje się, że madrycki stadion jest obiektem, gdzie tylko dwie niemieckie ekipy miały okazję zasmakować zwycięstwa - dwukrotnie zrobił to Bayern i raz Schalke 04. To jednak nie koniec złych wieści dla Bawarczyków.
Pierwszy mecz Realu z Bayernem będzie 29. spotkaniem obu tych ekip w historii. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że Niemcy nie byli w stanie pokonać "Królewskich" w Madrycie przez ostatnie ćwierć wieku.
- 29 lutego 2000 roku triumfowali 4:2, demonstrując swoją ogromną siłę bramkową Scholla, Effenberga, Finka i Paulo Sergio, choć gwiazdą widowiska był Oliver Kahn, niemiecki bramkarz, który zaprezentował się znakomicie - rozpoczęli wyliczanie hiszpańscy dziennikarze.
Ostatni raz, kiedy Bayern okazał się lepszy na Estadio Santiago Bernabeu miał miejsce 1 maja 2001 roku, czyli prawie 25 lat temu.
Drugi raz miało to miejsce rok później, w sezonie 2000-2001, kiedy to wygrali po jednym golu Giovane'a Elbera (0:1). Trzecią i ostatnią porażkę Schalke 04 zadało w sezonie 2014-15, wygrywając 3:4
Najnowsza historia również nie przemawia na korzyść ekipy prowadzonej przez Vincenta Kompany'ego. Bayern w ostatnich pięciu spotkaniach z "Królewskimi" wygrał tylko raz - w rozgrywanym latem do 2019 roku "International Champions Cup". Dwukrotnie z kolei lepszy był Real, a dwukrotnie padał remis.
Teraz jednak Bayern może mieć olbrzymią szansę na odniesienie sukcesu i dopisania kolejnego zwycięstwa na Bernabeu. "Królewscy" nie prezentują zbyt wysokiej formy, co potwierdza niedawna, sensacyjna porażka 2:1 z RCD Mallorca.
