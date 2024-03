Bayern Monachium we wtorkowy wieczór gra o wszystko w Lidze Mistrzów. Musi na Allianz Arenie odrabiać jednobramkową stratę po pierwszym meczu 1/8 finału z rzymskim Lazio. Atmosfera wokół zespołu jest gęsta, bo podopieczni Thomasa Tuchela mają w Bundeslidze 10 punktów straty do Bayeru Leverkusen, a z DFB-Pokal odpadli jeszcze w listopadzie. Karl-Heinz Rummenigge wrócił wspomnieniami do sezonu 2019/20, w którym Bawarczycy sięgnęli po triumf w Champions League. Uważa, że teraz drużynie brakuje wyraźnej hierarchii, która panowała cztery lata temu. Wymienił nazwiska tworzących ją zawodników. Nie zabrakło Roberta Lewandowskiego.