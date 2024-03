Bayern Monachium ukarany przez UEFA

- Było to tak wyraźne naruszenie warunków zawieszenie, że wniesienie apelacji byłoby daremne - stwierdził Dreesen.

Bayern wciąż w grze o Ligę Mistrzów, Bundesliga ucieka

Jeszcze nie wiadomo z kim Bayern zmierzy się w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów. Losowanie kolejnej fazy rozgrywek zaplanowane jest na 15 marca. Bawarczycy wciąż mogą sięgnąć po tytuł w Champions League, ale coraz więcej wskazuje na to, że nie obronią tytułu mistrza Niemiec. W tabeli Bundesligi tracą już 10 punktów do Bayeru Leverkusen. Do końca sezonu pozostało dziewięć kolejek.