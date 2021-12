Liga Mistrzów: wyniki, tabele, terminarz, strzelcy



Barcelona do Monachium leciała z nożem na gardle. Mając na koncie jedynie dwie zdobyte bramki i wiedząc, że tylko wygrana da im pewny awans do kolejnej rundy - bez oglądania się na spotkanie Benfiki z Dynamem Kijów.

W Barcelonie wciąż żywe są demony związane z pojedynkami z Bayernem - kompromitujące 2-8 z zeszłego roku i 0-3 z września odcisnęło swoje widoczne piętno. Dziś Katalończycy musieli przyjąć kolejną bolesną lekcję pokory.



Xavi znów zastosował manewr z Sergino Destem - nominalnym prawym obrońcą - na pozycji skrzydłowego, wzmacniając linię defensywy Ronaldem Araujo. Na przeciwległej flance wystąpił za to Ousmane Dembele, w którym upatrywano największej nadziei na zagrożenie Bayernowi.

Bawarczycy - mimo pewnego już awansu - rozpoczęli spotkanie w najsilniejszym możliwym składzie. Eksperymentalnie wyglądało jedynie zestawienie środka pola. W miejsce wracającego do zdrowia po koronawirusie Joshuy Kimmicha i kontuzjowanego Leona Goretzki zagrała para Corentin Tolisso - Jamal Musiala. W ataku tradycyjnie zajął miejsce Robert Lewandowski.

Bayern - Barcelona. Dwa ciosy przed przerwą

Barcelona rozpoczęła spotkanie nerwowo. Już na początku meczu Marc-Andre ter Stegen podał piłkę prosto pod nogi Roberta Lewandowskiego i gdyby faulem nie zatrzymał go Sergio Busquets, "Lewy" najpewniej otworzyłby wynik meczu. Hiszpan został ukarany żółtą kartką, a chwilę później znokautował go strzał Leroya Sane z rzutu wolnego.

Na domiar złego "Duma Katalonii" bardzo szybko straciła Jordiego Albę. Lewy obrońca - podobnie jak w pierwszym meczu z Bayernem - musiał przedwcześnie opuścić boisko. W 30. minucie zmienił go Oscar Mingueza, a chwilę później defensywa Barcelony - która od początku wygląda tak, jakby było to tylko kwestią czasu - skapitulowała po raz pierwszy.



Lewandowski dostał dobre podanie w pole karne, jednak był osamotniony i miał zbyt ostry kąt do oddania strzału. Zabawił się więc z Gerardem Pique, przekładając piłkę tuż pod jego nosem, zaczekał aż Thomas Mueller wbiegnie między stojących jak pachołki Clementa Lengleta i Minguezę, po czym zacentrował idealnie na jego głowę. Mueller uderzył, a piłkę zza linii bramkowej wybił już Araujo. Technologia goal-line potwierdziła, że piłka przekroczyła linię bramkową.



Dla Muellera była to już 50. bramka w Lidze Mistrzów - jest pierwszym Niemcem, który osiągnął pół setki bramek w Champions League. Osiem z nich zdobył przeciwko Barcelonie. Ponadto był to już 75. gol wypracowany przez Muellera wspólnie z Lewandowskim - gdy jeden strzela po podaniu drugiego.

Przed przerwą bardzo dobrą formę potwierdził jeszcze Leroy Sane, strzelając swojego piątego gola w tej edycji LM. Skrzydłowy Bayernu huknął z całej siły z dystansu i choć piłka miała dziwny tor lotu, to przy interwencji nie popisał się ter Stegen.



Do przerwy Bayern prowadził więc 2-0, a taki sam wynik utrzymywał się w meczu Benfica - Dynamo Kijów. To oznaczało, że Barcelona niemal na pewno żegna się z tegoroczną Ligą Mistrzów.

FC Barcelona żegna się z Ligą Mistrzów

Barca na drugą połowę wyszła już pogodzona ze swoim losem i pokornie oczekując na kolejne trafienia. Mistrzowie Niemiec nie forsowali tempa, ale z tak grającą Barceloną musiała zdobyć kolejnego gola.



Po kwadransie drugiej połowy Lewandowski wystąpił w roli rozgrywającego. Z głębi pola posłał długie, kilkudziesięciometrowe podanie do Alphonso Daviesa, który przez cały mecz bezlitośnie "objeżdżał" Araujo. Kanadyjczyk minął go i tym razem, a Jamal Musiala musiał trafić z kilku metrów do pustej bramki.



W 77. minucie Julian Nagelsmann zdecydował się zmienić Lewandowskiego. Polak mimo dobrego meczu był niepocieszony - pierwszy raz w tej edycji LM nie zdobył bramki. Fazę grupową kończy z dziewięcioma trafieniami i jednym golem straty do liderującego w klasyfikacji strzelców Sebastiana Hallera z Ajaxu Amsterdam.

Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów i wiosną po raz pierwszy w historii zagra tylko w Lidze Europy. Bayern wygrał grupę E z kompletem punktów, drugie miejsce zajęła Benfica.



Wojciech Górski



Bayern Monachium - FC Barcelona 3-0 (2-0)



Bramki: 1-0 Mueller (34.), 2-0 Sane (43.), 3-0 Musiala (63.).

Liga Mistrzów

2021-12-08 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Ovidiu Hațegan STATYSTYKI Bayern Monachium FC Barcelona 3 0 Posiadanie piłki 52,3% 47,7% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 2 5 Faule 11 13 Spalone 4 2